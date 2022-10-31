Воздушные силы Украины сегодня сбили 45 из 55 выпущенных Россией ракет 3 31.10.2022, 22:37

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Лучший результат.

В понедельник, 31 октября, ВСУ было сбито 45 из 55 выпущенных ракет. Это лучший результат по массовому запуску ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

«45 сбиты из 55 выпущенных именно из самолетов стратегической авиации. безусловно, это из всех запусков ракет, именно высокоточного оружия, это лучший результат по массовому запуску ракет», - заявил Игнат.

По его словам, когда запускали меньшие партии, по 4 ракеты было и 100% попадания, было 9 из 12, но это было немного ракет. А когда летит такое большое количество, то 45 из 55 это удивительно хороший результат.

«Учитывая, что мы сбиваем советскими средствами еще это БУК М-1, С-300, переносные ЗРК, несколько авиация», - добавил спикер.

Также Игнат отметил единственную западную систему IRIS-T, которая по его словам, действительно сегодня отработала просто отлично. Именно поэтому Украина нуждается в усилении и требует от западных партнеров ускориться в этом направлении.

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