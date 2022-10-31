Путин, Пашинян и Алиев согласовали заявление по конфликту между Арменией и Азербайджаном 31.10.2022, 22:49

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Стороны проводили встречу в Сочи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин приняли 31 октября совместное заявление о реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Его текст опубликовал официальный сайт Кремля.

«Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа», – говорится в заявлении.

В документе указывается, что стороны будут прилагать дополнительные усилия, направленные на решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов.

Также они договорились «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года».

Стороны собираются активно готовиться к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Россия планирует «оказывать содействие» этому процессу.

Стороны проводили встречу в российском Сочи.

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