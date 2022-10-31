Зеленский обсудил с Шольцом воздушный щит над Украиной 31.10.2022, 23:14

Владимир Зеленский

Президент Украины проинформировал канцлера об очередном акте ракетного террора РФ.

Очередной акт ракетного террора РФ демонстрирует тот факт, что необходимо выстроить воздушный щит над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Провел важный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом», - говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал канцлера об очередном акте ракетного террора РФ. Президент поблагодарил Германию за предоставленную противовоздушную оборону. Зеленский добавил, что теперь нужно построить воздушный щит над Украиной.

«Обратили внимание на важность продолжения зерновой инициативы. Не должны допустить шантажа мира голодом», - добавил президент Украины.

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