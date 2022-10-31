Депутат Госдумы РФ, поддерживающий войну, неудачно упал и оказался в коме

Депутат Госдумы РФ, поддерживающий войну, неудачно упал и оказался в коме9
- 31.10.2022, 23:24
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Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов был сильно пьян.
В Москве действующий депутат Госдумы от «Единой России» и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов впал в кому, потому что неудачно упал. Он был пьян и получил кучу переломов, упав у здания Госдумы. Об этом сообщает Mash.
У 71-летнего Карпова сильная травма головы, закрытый перелом шейки левой бедренной кости, ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство.
Сначала российские пропагандисты с канала «Звезда» пытались все извратить и заявили, что на российского депутата якобы напали неизвестные. Однако впоследствии дочь Карпова все опровергла и подтвердила, что он просто упал. Сейчас российский депутат находится в отделении нейрореанимации института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.
Следует отметить, что Анатолий Карпов поддержал войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины.