Зеленский: Невозможно победить украинский народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет 4.10.2022, 5:00

Владимир Зеленский

Жесткие боевые действия на многих участках фронта продолжаются.

Украинские защитники 3 октября продолжили наступательное движение и освободили от российских оккупантов населенные пункты в нескольких областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

- Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта, - отметил глава украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что перспектива этих боевых действий остается очевидной:

- все больше россиян пытается сбежать;

- все больше потерь терпит вражеская армия;

- все большее понимание того, что РФ совершила ошибку, пойдя войной против Украины.

- Это бессмысленная война для России, в которой невозможно победить. Невозможно победить украинский народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет, - добавил президент.

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