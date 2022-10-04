Эксперт: Элита РФ начала сценарий по устранению Путина

Эксперт: Элита РФ начала сценарий по устранению Путина1
- 4.10.2022, 7:37
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Есть несколько кланов, которые влияют на внутриполитические процессы в РФ.
Российская элита постарается устранить диктатора РФ Владимира Путина, чтобы сохранить действующую модель власти в России. Они рассматривают такой шаг как один из вариантов решения кризиса в стране-агрессоре.
Однако реализовать сценарий устранения Путина будет не так уж просто. Об этом заявил политический эксперт Валерий Клочок в эфире «Эспрессо».
«У меня складывается четкое впечатление, что реализовывается сценарий отстранения от власти Путина на данном этапе. Это не так просто, потому что есть несколько кланов, которые касаются внутриполитических процессов в РФ. Вспомним того самого Патрушева, который активно работает по вопросу устранения Путина», – отмечает политический эксперт.
Для самой России такой вариант является одним из способов разрешить ситуацию, которая сейчас сложилась в стране-агрессоре. Российская элита очень хочет сохранить модель власти, которая существует сейчас. Для этого они могут послушать Запад и выйти на границы по состоянию на 1991 год.
Однако Путин против такого решения. И если его не удастся скинуть, то соответствующий шаг не будет реализован.
«Путин как раз не является в одном русле с намерениями этой политической группы... Если им не удастся изменить Путина, то история для них будет другой и гораздо хуже. Их просто расчленят», – говорит Клочок.