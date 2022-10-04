ISW: Украинские войска прорвали границу Луганской области в направлении Кременной 5 4.10.2022, 7:40

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Фото: AP

ВСУ достигли значительных успехов в районе Лимана и на Херсонщине.

В последние 48 часов украинские войска достигли значительных успехов в районе Лимана и в Херсонской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Геолокационные кадры подтверждают то, что ВСУ продолжают наступление восточнее Лимана и, возможно, прорвали границу Луганской области в направлении Кременной», - отметили аналитики.

В ISW также указывают, что защитники Украины успешно продвигаются севернее Лимана, то есть на границе Харьковской и Луганской областей к западу от Сватового и освободили от оккупантов Боровую, Шейковку, Изюмское и Дружелюбовку.

Успехи ВСУ в Херсонской области

В то же время в Институте изучения войны рассказали о значительных успехах, которых украинские военные в период со 2 по 3 октября достигли на севере Херсонской области.

В частности, речь идет об освобождении таких населенных пунктов, как Михайловка, Гавриловка и Новоалександровка.

«Украинские успехи в Херсонской области встряхивают и без того уязвимое информационное пространство РФ. Оккупанты все чаще обвиняют разведку НАТО в разоблачении слабых мест российской обороны и призывают российские войска готовиться к городским боям и разрабатывать новые оборонные позиции», - подчеркнули специалисты.

В отчете добавляется, что даже самые элитные российские военные подразделения продолжают все больше деградировать по мере того, как идет война.

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