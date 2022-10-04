В России мобилизованные избили «дедов» 15 4.10.2022, 7:43

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Старослужащие пытались забрать у новичков телефоны.

В подмосковной воинской части контрактники захотели забрать у мобилизованных часть экипировки и телефоны. Но новобранцы просто избили «старичков».

Об этом пишет Telegram «Baza».

Конфликт между военными произошел в воинской части в Алабино, куда свозят мужчин, подпавших под мобилизацию. Военнослужащие, которые были прикреплены к части, стали требовать с новеньких одежду и мобильные телефоны.

Те на замечания ответили кулаками. Произошла массовая драка. По данным «Baza», избитыми оказались около 20 «дедов». Избитые спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части. Оттуда они вызвали полицию.

В Алабино приехала военная полиция и сотрудники МВД. Заявления в полицию никто из них в итоге не написал.

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