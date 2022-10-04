25 км за сутки: ВСУ обрушили оборону армии РФ в Херсонской области 3 4.10.2022, 7:53

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Украинская армия продолжает стремительное контрнаступление на юге.

Не успела Россия оправиться после тяжелых, в том числе в имиджевом плане, поражений на Харьковщине и в Лимане Донецкой области, как по российской армии нанесен еще один болезненный удар.

На этот раз речь идет о Южном фронте, а именно о северной части Херсонской области, где украинские военные прорвали линию обороны противника и за последние сутки сумели продвинуться примерно на 25 км, сообщает dialog.ua.

В воскресенье днем украинские военные опубликовали видео из освобожденного села Золотая Балка, а вечером в Сети стали появляться кадры с украинскими бойцами в Крещеновке.

Тем временем российские военкоры и пропагандисты сообщают о подходе подразделений ВСУ к населенному пункту Дудчаны, расположенному в достаточно глубоком тылу россиян на оккупированных территориях Херсонской области.

«На Бериславском направлении противник подошел к Дудчанам. За сегодняшний день на этом направлении стабилизировать фронт не получилось. Ситуация тяжелая», - пишут российские военкоры.

Прорыв фронта в районе Дудчан подтверждает и российский диверсант Игорь Гиркин (Стрелков).

Россияне сообщают, что под натиском ВСУ подразделениям армии РФ пришлось оставить также Шевченковку, Любимовку и Осокоровку.

«ВСУ пытаются прорваться в Берислав, чтобы выйти на переправу к Каховской дамбе и взять Новую Каховку», - отмечают российские паблики.

Таким образом, за сутки украинским войскам удалось продвинуться приблизительно на 25 км на Южном направлении.

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