Колоссальная ошибка Путина 4 Андрей Пионтковский, «Новое время»

4.10.2022, 8:08

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Андрей Пионтковский

Что началось в Кремле после ликвидации Лиманского котла?

Ликвидация Лиманского котла не означает, что завтра обрушится весь военный фронт. В гораздо большей мере, это триггер громадного политического успеха. И если не обрушится военный фронт, то уж точно — обрушится политический.

Потому, что это не единичный успех. Взятие Лимана открывает дальнейший путь в Луганскую область. То есть в ближайшее время на россиян будут обрушиваться новости о военных успехах Украины, с возможным завершающим ударом в октябре — взятием Херсона. Вот это может обрушить политическую поддержку Путина, и его же окружение захочет от него избавиться.

Они могут это сделать в достаточно мягкой форме, предложив объявить, что «Путин заболел и передает свои полномочия коллективным органам», например, Совету безопасности. А через неделю выяснится, что он нуждается в лечении в китайских центрах нетрадиционной медицины.

Что касается отношения к Путину самого народа, то естественно, чем больше будет поражений, тем яснее станет этим сотням и тысячам «мобиков» (а Путин планирует набрать миллион), что их отправляют на верную смерть. Этнические республики, фактически, игнорируют мобилизацию. Рамзан Кадыров, вообще ее и не начинал. Он, вообще, занят совершенно другими вопросами. Он себя уже видит в пост-путинской России и заботится о своем войске, как базе для защиты независимости Чечни, когда начнется распад РФ. В Дагестане мобилизация временно приостановлена. Главное, что это два взаимосвязанных сплетающихся процесса: массовое возмущение и понимание верхушкой, что война проиграна и Путин является всего лишь препятствием в решении их личных задач.

Колоссальная ошибка Путина, в отношении всего собственного окружения — он подарил своему окружению великолепную возможность от него избавиться, завоевать популярность у всего народа и удержаться у власти.

После того как они его отправят по болезни, первым их декретом станет отмена мобилизации — и их рейтинг на следующий день будет 95%. Потому что, в сегодняшних условиях, отмена мобилизации — это для 25 миллионов военнообязанных и еще 50 миллионов их семей. Это вопрос жизни и смерти для всей страны. И люди, которые отменят мобилизацию, смогут удержаться у власти еще продолжительное время и сохранить свою громадную собственность. Он сам создал базу для дворцового переворота против себя самого.

Андрей Пионтковский, «Новое время»

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