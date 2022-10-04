На российском ТВ испугались безумных криков Охлобыстина 9 4.10.2022, 8:14

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Иван Охлобыстин

Выявилась интересная деталь в выступлении скандального актера на митинге в Москве.

Выявилась интересная деталь в сумасшедшем выступлении Ивана Охлобыстина у Кремля в честь аннексии территорий Украины.

Ярый сторонник путинского режима российский актер Иван Охлобыстин не имел успеха своего выступления у публики в Москве.

Аплодисменты поддержки его речей – фальшивка. В реальности, согнанные на Красную площадь бюджетники молчали, когда артист озвучивал империалистические нарративы. Он разразился шокирующей речью, в которой угрожал войной всему миру. Кроме того, Охлобыстин со сцены выкрикнул «Гойда».

Российскому ТВ пришлось исправлять эту ошибку, и в ходе телетрансляции данный момент заглушили звуками аплодирующей толпы, наложив их на реальные кадры.

Однако правда всплыла. Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео, в котором показано, что на самом деле происходило на ура-патриотическом концерте и как это представили российские СМИ.

На кадрах от очевидцев, присутствовавших на месте, никто не кричит в поддержку неадекватных призывов актера. Слова о «священной войне» в реальности вызвали тоску у публики и абсолютное молчание. «Бойся, мы идем! Гойда!» - кричал со сцены Охлобыстин, а присутствующие торопились покинуть площадь у Кремля.

Напомним, актер угрожал кровопролитием всему миру, оправдывая войну против Украины религией. Ранее Охлобыстин порадовался тому, что его страна летит в пропасть, и призвал ускорить крах России.

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