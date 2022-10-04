Украинская армия окружает Сватово с двух сторон 2 4.10.2022, 8:20

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Российские войска готовятся к уличным боям в городе.

На Луганщине у армии РФ сложилась крайне неблагоприятная ситуация для обороны Сватового и Кременной: ВСУ ударили по подразделениям на подступах к этим городам и почти вплотную подошли к окрестностям.

Информация обнародована в Telegram-канале Сергея Гайдая, главы Луганской ОВА, и странице Facebook Константина Машовца, военного обозревателя из сообщества «Инфоспротив».

Машовец проанализировал действия армии РФ и ВСУ на плацдарме Сватово-Кременная. В обоих этих направлениях россияне потерпели ряд неудач.

Направление на Сватово:

на территории Боровой нескольким русским подразделениям угрожало окружение и поэтому они поспешно отошли дальше на восток;

ВСУ наступает на Сватово с двух сторон – с севера от Купянска и с юга вдоль левого берега реки Оскол;

украинская артиллерия уничтожила подкрепление, прибывшее в населенный пункт Краснореченский (на полпути между Сватовым и Кременной).

Ситуация возле Сватово на Луганщине

Именно поэтому россияне готовятся к обороне уже не подступов к Сватово, а в самом Сватово.

В частности, Сергей Гайдай в эфире Всеукраинского телемарафона заявил, что оккупанты в Сватово выгнали пациентов местной психиатрической больницы. Больница имеет сеть подземных комнат. В этих комнатах врагам будет удобно обороняться, когда ВСУ вступят в город.

Направление Кременной:

ВСУ подошли вплотную к населенному пункту сразу с двух сторон

с запада

с юго-запада.

Ситуация возле Кременной на Луганщине

Следующие возможные шаги ВСУ:

освобождение Кременной и Рубежного;

перерезание Луганщины по линии Северодонецк-Городище;

подход с тыла к группировкам врага, которые атакуют Бахмут.

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