«В Польше КТ есть даже в маленьких городках, а люди не врываются в кабинет врача» 4 4.10.2022, 8:26

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Белорусский медик из Лиды рассказал, что его поразило в польской системе здравоохранения.

Журналисты «Салiдарнасцi» пообщались с медиками из Беларуси, которые работают в польских медучреждениях.

Дмитрий родом из Лиды. В Беларуси он успел поработать в скорой помощи, детской поликлинике педиатром и врачом-инфекционистом. В декабре этого года мужчину уволили, а уже в марте Дмитрию пришлось срочно принять решение об отъезде из родной страны.

— Я отсидел 12 суток на Окрестина, после чего сотрудники КГБ «попросили» администрацию меня уволить, — рассказывает собеседник «Салiдарнасцi». — Тогда уже шла война, и я знаю, что меня хотели отправить на белорусско-украинскую границу в качестве врача, поскольку имею звание лейтенанта.

Чтобы этого не допустить, я обратился в фирму, которая занимается перевозкой врачей из Беларуси в Польшу. Там рассказывают, какие документы необходимо собрать, помогают с поиском работы и жилья.

Дмитрий приехал в Польшу незадолго до отмены режима пандемии, а потому успел устроиться на работу по ковидной уставе: медику выдали условное разрешение на работу сроком на пять лет. За это время он сможет подготовиться к экзамену, чтобы подтвердить свой диплом и получить узкую специализацию. Сейчас мужчина работает в отделе педиатрии в больнице города Бжег.

— Какие отличия между белорусской и польской системой здравоохранения вы успели заметить за эти полгода?

— Я себе по пунктам все расписал. Сейчас открою заметки и прочту, чтобы ничего не забыть.

Первое, что меня удивило — родители могут лежать в больнице с детьми до 18 лет, а в Беларуси — до пяти. Второе — это наличие хорошего оборудования.

К примеру, в Бжеге проживает около 40 тысяч человек, и здесь есть КТ. Если брать Лиду, откуда я родом (население 100 тысяч), то там КТ появилось только два года назад.

Третье: от рождения ребенку выдают книжку здоровья, где пишутся прививки, вся информация о болезнях, рост, вес при рождении, информация о матери. Такую книжку пациенты могут взять с собой на госпитализацию.

Из самого удивительного, пожалуй — бесплатное присутствие отца на родах. В Беларуси, когда я работал, это стоило 250 рублей.

Если брать человеческий фактор, то шокировало, что пациенты не заходят в кабинет, пока врач не позовет. Могут только постучать. То есть не как у нас, когда, бывает, с ноги открывают и начинают орать: «Посмотрите, какая очередь».

— Как дела в медицине Польши с применением цифровых технологий. К примеру, есть электронные карточки?

— Я могу говорить только о больницах. Конечно, при госпитализации мы вносим всю информацию в программу на компьютере, она сохраняется.

Если же говорить про отличия с нашими реалиями, то могу привести пример электронных больничных листов. В Беларуси их до сих пор выписывают на бумаге. Здесь все в базе, то есть на руки ничего не выдается.

— В Польше многие лекарства нельзя купить без рецепта. Даже таблетки от давления. В Беларуси же по ряду наименований иначе. Какая система лучше?

— Считаю, что польская система в этом плане более правильная. С рецептами здесь все очень жестко: если в Беларуси я, как педиатр, мог выписать рецепт и ребенку, и взрослому, то здесь не так. Думаю, это хорошо.

Бывало, приходил в Беларуси на визит к ребенку, у него ларингит. И мама ему уже купила амоксициллин. Зачем ребенку нагружать печень, если это не бактерия, а вирус? Здесь такое просто невозможно.

Из минусов польской медицины Дмитрий выделяет следующее: очень тяжело попасть к узкому специалисту. По словам медика, запись к эндокринологу, например, может доходить до полугода вперед. Если же необходимо попасть на прием быстрее, нужно записываться в частную клинику.

При этом, по словам доктора, Польша выигрывает у Беларуси в плане диагностики:

— Это просто небо и земля. Диагноз здесь не ставится наобум. Если сомневаются — отправляют анализы в лабораторию более крупного города, чтобы поставить точный диагноз. Быстро делается и КТ: в среду записал — в понедельник уже сделал, если нужно срочно — можно сделать и быстрее.

— Вы заметили какую-то разницу между белорусскими и польскими пациентами, медиками?

— По поводу пациентов — нет. Есть чему удивиться и у белорусов, и у поляков. Хотя отношение к врачу здесь более уважительное. Быть врачом в Польше — престижно. Например, вид на жительство врачам могут сделать быстрее.

Что касается медиков, то польские специалисты более медлительные, они работают спокойно. Белорусы же привыкли принимать по «сто» человек в день, делать многое на бегу.

Еще бы отметил, что мне попались очень неравнодушные коллеги: когда я рассказал, что из Беларуси уехал вынужденно, сразу посыпались вопросы, чем и как могут помочь. Я был шокирован, ведь мне даже родственники не так помогали, как коллеги в отделении.

— Вы сказали, что быть врачом в Польше — престижно. В чем это проявляется, помимо уважительного отношения со стороны пациентов?

— Например, в зарплате. Без ковида в Беларуси я получал около 500 долларов. Здесь моя средняя зарплата — около 10 тысяч злотых (около двух тысяч долларов). Сейчас я начинаю выходить на дежурства, и смогу получать больше. Плюс нужно учитывать, что я работаю по условному разрешению, то есть после сдачи экзамена зарплата вырастет. Как медик я могу позволить себе здесь намного больше.

Да и в моральном плане в Польше намного легче: у меня есть время, чтобы все сделать правильно, пообщаться с мамой ребенка, поставить точный диагноз.

Собеседник «Салiдарнасцi» вспоминает еще одну важную деталь: доступное обучение для медиков в Польше:

— В Беларуси, если врач не хочет дальше учиться, — хорошо, и не надо, сиди на приеме. И надо еще самому выбивать себе какую-то учебу.

Здесь наоборот. Мне больница покроет 2000 злотых, чтобы я съездил на один день учебы. Плюс они сами предлагают обучение: уже был в Ополе (город в Польше — С.), где прошел обучение по реанимации новорожденных.

Дмитрий также добавляет, что и в самой больнице, в которой работает, примерно раз в месяц проходят разного рода образовательные мероприятия:

— Недавно нас обучали, как сохранять информацию о пациенте и о себе. Нам рассказывали, как закрывать двери, правильно выключать компьютеры.

Также было обучение по объединению коллектива, что-то вроде тимбилдинга: мы играли, ставили сценки, говорили друг о друге. Я был очень удивлен: в этом участвовала вся больница — около двухсот человек.

Еще больница периодически организовывает развлекательные мероприятия. Все работники скидываются по небольшой сумме, а больница продумывает нам маршрут: недавно мы ездили загород на шашлыки составом 190 человек. Там была живая музыка, приезжали фуд-корты.

Я посмотрел на это и подумал: а что, так можно было? И для этого не нужны никакие профсоюзы.

Медик также отмечает: врачи Польши знают, как отстаивать свои права.

— Во Вроцлаве медсестры сказали, что не будут работать, если им не поднимут зарплату. На следующий же день им повысили зарплату. Здесь нет такого, что выходит заведующая и говорит: «Если завтра на работу не выйдете, приедет ОМОН и автозаки». Здесь спокойно можно найти точки соприкосновения с начальством.

— Вы планируете возвращаться в Беларусь, когда наступят перемены?

— Нет. Там осталось много людей, с которыми я видеться не хочу. Были те, кто спрашивал: «Почему вы его не уволите, он же против Лукашенко?». Не исключаю, что эти люди «переобуются», и будут работать дальше.

Поэтому лучше останусь здесь: лечить людей с комфортом. В Польше очень ценятся белорусские врачи, потому что мы трудолюбивые. Я за сегодня написал пять эпикризов — на меня так удивленно посмотрели.

— Что бы вы посоветовали изменить в белорусской системе здравоохранения?

— Считаю, что белорусской медицине нужно менять все: от А до Я. Думаю, нам необходимо убрать бесплатную медицину.

Когда я работал на скорой помощи, поступил вызов от пожилой женщины с жалобой о высоком давлении. Приезжаю, а она просит шторы ей повесить, которые упали. В Польше же скорая приезжает только если есть угроза жизни.

Плюс в Беларуси необходимо развивать медицину в регионах. В Минске все вылизывают, а в больницах небольших городов все, мягко говоря, печально.

В продолжение темы интервью с другим белорусским специалистом, который работает в Польше, читайте на нашем сайте в ближайшее время.

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