Зеленский и Нацгвардия лаконично ответили на «мирное предложение» Илона Маска 7 4.10.2022, 8:44

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Илон Маск

Акции Tesla упали на 8,6%.

На твиты миллиардера, главы компании Tesla Илона Маска о России и Украине отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и Нацгвардия.

Владимир Зеленский опубликовал в Twitter опрос, где задал вопрос, какой Илон Маск пользователям нравится больше - который поддерживает Украину или Россию.

В Нацгвардии Украины не остались в стороне и лаконично ответили Маску на его сравнение численности населения России и Украины.

Украинские военные написали цифру о потерях ВС РФ с начала полномасштабного вторжения российской армии. Очевидно, имеется в виду 60 тысяч ликвидированных оккупантов. Вероятно, миллиардер посчитал количество людей, но не оценил их качество.

В Международном разведывательном сообществе InformNapalm предположили, что аккаунт Маска в Twitter взломали хакеры. «Такой вывод можно сделать по некоторым признакам: нетипичный стиль твитов, их частота, сообщения, противоречащие общей позиции Маска + Синхронная активация русских ботов/троллей», - пишут эксперты. Они призывают выдержать паузу и дождаться официального заявления бизнесмена.

А пока в Сети обсуждают заявления Маска, акции Tesla упали на 8,6%. Связано это с его предложениями по Украине. Однако основная доля падения произошла за 4 часа до первого предложения «формулы перемирия». Связано это с публикацией отчета по итогам третьего квартала, который не оправдал прогнозов аналитиков.

Напомним, что миллиардер Илон Маск поделился своим видением «мира» между Украиной и Россией. Бизнесмен предложил отдать Крым России, обеспечив водой. Также Маск хочет повторить «референдумы», но уже под наблюдением ООН. Россия должна будет покинуть территории, если так решит народ. Украине он предлагает сохранить нейтральный статус. В комментариях основатель Tesla и SpaceX дописал, что «конфликт» может перерасти в ядерную войну.

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