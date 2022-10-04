Азиатский закат России Николай Сунгуровский, «Новое время»

4.10.2022, 8:46

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Николай Сунгуровский

Что будет быстрее — темпы наступления ВСУ или темпы распада РФ?

Мне бы хотелось разбить нижеизложенное на три части. Первая — Азиатский закат России. Вторая — война Путина. Третья — победа Украины.

Если говорить об азиатском закате России, то надо сделать отступление и вспомнить середину июля. Тогда в Киргизстане собрались представители пяти центральноазиатских государств с целью создания единого союза стран Центральной Азии. От подписания договора о дружбе и сотрудничестве отказались Таджикистан и Туркменистан.

Вспомним также, что 1 сентября в Стамбуле состоялась встреча министров обороны Турции, Северного Кипра, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Киргизстана. А потом сравним поведение путина и Эрдогана на саммите ШОС в Самарканде 15−16 сентября: «оплеванный» путин и «царящий» Эрдоган (причем Турция не является членом ШОС).

Из совокупности этих фактов можно сделать предположение, что Турция потеряла веру в будущее «великой России», намеревается подобрать останки ОДКБ и создать вокруг себя некое его подобие (сентябрьская встреча министров обороны — как раз об этом). Более того, похоже подобного мнения о России и Пекин — вероятно, он дал согласие на то, что гарантом безопасности в регионе будет уже не Россия, а Турция. Это полное фиаско России.

Ну, и какие действия Путина после этого? Два выхода — или закусить удила, или попытаться сохранить лицо, не говоря уже о сохранении страны. То есть, нормальный, цивилизованный, вменяемый руководитель государства конечно же остановился бы на втором варианте, попытался бы найти пути приемлемого отката назад для того, чтобы сохранить хоть что-то.

Невменяемый человек, с которым мы имеем дело в лице Путина, по факту закусил удила. Отсюда — и эта мобилизация, и псевдореферендумы, и аннексия псевдонародных республик, и очередной шантаж ядерным оружием и т.д, и т. п.

Думаю, что за счет мобилизации, Путин надеется максимально снизить темпы наступления ВСУ, выиграть время для того, чтобы на основе последующих волн мобилизации сколотить более-менее боеспособный ударный кулак. Если придерживаться такой логики Кремля, то правы представители ВСУ, говоря о возможных планах, связанных с наступлением на Киев, наступлением из Беларуси и тому подобное. По количеству людей — России это по силам. А вот по количеству и качеству техники… Технику взять больше неоткуда. Китай ее не даст, а больше взять ее и неоткуда. Путин пытался из центральноазиатских республик это вытащить, но уже Турция не даст на это согласия. Поэтому — облом.

Ну, а что в этих условиях остается делать ВСУ? Остается перемалывать это пушечное мясо и двигаться до границ 1991 года. Запуская этим самым внутренние деструктивные процессы в России. И вот тут я не знаю, что будет быстрее — темпы наступления ВСУ или темпы распада.

Николай Сунгуровский, «Новое время»

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