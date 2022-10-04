Ученые выяснили, почему были заброшены знаменитые копи царя Соломона 1 4.10.2022, 8:49

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Разгадка исторической тайны оказалась неожиданной.

Новое исследование показало, что медные рудники в израильской пустыне Негев были заброшены 3000 лет назад по причине истощения запасов древесины. Все деревья вокруг были попросту вырублены.

Исследователи изучили фрагменты древесного угля из древних печей в долине Тимна недалеко от Эйлата, где с XI по IX века до н.э. процветала медная промышленность, пишет nv.ua.

Они обнаружили, что качество древесины, используемой для производства древесного угля, ухудшилось примерно за 250 лет работы шахт и плавильных заводов. Люди вырубили все растущие там белые ракиты и акации и начали использовать древесину гораздо более низкого качества, например стволы пальм.

Чтобы определить, какие породы древесины использовались для изготовления древесного угля, исследователи использовали электронный микроскоп. Анализ шлака выявил клеточную структуру используемой древесины, которая показала, что на ранних этапах производства меди в Тимне широко использовались ракита и акация, а позже в ход пошла древесина гораздо более низкого качества.

Примерно к 850 г. до н.э. медные рудники были заброшены, а оставшаяся безжизненная пустыня не использовалась в течение тысячелетия.

По словам Марка Каваны, одного из авторов исследования, долина Тимна была одним из первых мест в мире, где производилась медь. По его словам, этот регион является продолжением Великого Африканского разлома, поэтому многие полезные ископаемые, образовавшиеся глубоко в земной коре, выходят на поверхность. В числе подобных полезных ископаемых и медные руды.

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