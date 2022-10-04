Наступление на Херсон: украинская армия освободила Шевченковку и Любимовку

Наступление на Херсон: украинская армия освободила Шевченковку и Любимовку3
- 4.10.2022, 9:53
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Дорога к Бериславу и Новой Каховке открыта.
3 октября появилось сообщение о появлении украинских сил обороны в еще одном селе на севере Херсонщины - в Шевченковке.
Информация обнародована в Telegram-канале волонтерского сообщества DeepState.
В сети опубликовали фотографию группы бойцов ВСУ. Бойцы – около 16 человек – окружили табличку с надписью Шевченковка. На руках у бойцов – желтый скотч, который свидетельствует об участии в боях на южном направлении. В руках – стрелковое оружие и противотанковая система.
На карте боевых действий видно, что Шевченковка – населенный пункт, расположенный в своеобразном «клине» ранее освобожденных территорий. Восточнее этого села – дорога, по которой можно продвинуться к Дудчанам, Бериславу и Новой Каховке.
Отметим, что еще 2 сентября Институт изучения войны указывал, что ВСУ, похоже, действительно вошли в Шевченковку и даже в Любимовку.
При этом ISW опирался на свидетельства из российских источников.
Напомним, несколькими часами ранее украинские бойцы записали видеообращение к жителям Новой Каховки : предупреждали, что скоро все изменится.