Наступление на Херсон: украинская армия освободила Шевченковку и Любимовку 3 4.10.2022, 9:53

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Дорога к Бериславу и Новой Каховке открыта.

3 октября появилось сообщение о появлении украинских сил обороны в еще одном селе на севере Херсонщины - в Шевченковке.

Информация обнародована в Telegram-канале волонтерского сообщества DeepState.

В сети опубликовали фотографию группы бойцов ВСУ. Бойцы – около 16 человек – окружили табличку с надписью Шевченковка. На руках у бойцов – желтый скотч, который свидетельствует об участии в боях на южном направлении. В руках – стрелковое оружие и противотанковая система.

На карте боевых действий видно, что Шевченковка – населенный пункт, расположенный в своеобразном «клине» ранее освобожденных территорий. Восточнее этого села – дорога, по которой можно продвинуться к Дудчанам, Бериславу и Новой Каховке.

Отметим, что еще 2 сентября Институт изучения войны указывал, что ВСУ, похоже, действительно вошли в Шевченковку и даже в Любимовку.

При этом ISW опирался на свидетельства из российских источников.

Напомним, несколькими часами ранее украинские бойцы записали видеообращение к жителям Новой Каховки : предупреждали, что скоро все изменится.

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