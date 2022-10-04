В Беларуси значительно выросли цены на лекарства

В Беларуси значительно выросли цены на лекарства3
- 4.10.2022, 9:59
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По некоторым позициям ценовой скачок составил 80%.
Министерство здравоохранения Беларуси своим новым постановлением № 98 от 15 сентября (документ опубликован сегодня) пересмотрело предельные отпускные цены на лекарственные препараты отечественного производства.
Речь идет о подорожании в основном в диапазоне 10-25%, однако на отдельные лекарства цены выросли на и 50% и даже 80%.
В списке значатся выпускаемые Борисовским заводом медпрепаратов лоперамид, фолиевая кислота, аминофиллин (эуфиллин), лоратадин, также выросли в цене морфин, фентанил и фенобарбитал, которые производит предприятие «Белмедпрепараты».
Помимо этого, увеличены отпускные цены на этанол от Бобруйского завода биотехнологий, пирантел от ООО «Фармтехнология», а также амикацин и галоперидол от ОАО «Ферейн».
Также пересмотрены цены на ряд лекарственных средств от Несвижского завода медицинских препаратов.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования.