В Беларуси значительно выросли цены на лекарства 3 4.10.2022, 9:59

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По некоторым позициям ценовой скачок составил 80%.

Министерство здравоохранения Беларуси своим новым постановлением № 98 от 15 сентября (документ опубликован сегодня) пересмотрело предельные отпускные цены на лекарственные препараты отечественного производства.

Речь идет о подорожании в основном в диапазоне 10-25%, однако на отдельные лекарства цены выросли на и 50% и даже 80%.

В списке значатся выпускаемые Борисовским заводом медпрепаратов лоперамид, фолиевая кислота, аминофиллин (эуфиллин), лоратадин, также выросли в цене морфин, фентанил и фенобарбитал, которые производит предприятие «Белмедпрепараты».

Помимо этого, увеличены отпускные цены на этанол от Бобруйского завода биотехнологий, пирантел от ООО «Фармтехнология», а также амикацин и галоперидол от ОАО «Ферейн».

Также пересмотрены цены на ряд лекарственных средств от Несвижского завода медицинских препаратов.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

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