Врачи рассказали, сколько мяса нужно есть для здорового сердца

Врачи рассказали, сколько мяса нужно есть для здорового сердца1
- 4.10.2022, 10:11
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Секретом поделились медики из Новой Зеландии.
Фонд Сердца в Новой Зеландии опубликовал рекомендации по употреблению красного мяса и курицы.
Главный советник фонда по вопросам питания Дэйв Монро напомнил, что более ранние исследования говорят о вреде употребления большого количества красного мяса.
Об этом пишет dpchas.
Однако в небольших пропорциях оно может стать частью здоровой диеты. По результатам исследования, употребление менее 350 граммов необработанного красного мяса в неделю снижает риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта, отмечают специалисты.
Однако каждые дополнительные 100 грамм этого продукта в день, превышающих рекомендуемый уровень, связаны с повышением риска инсульта на 12%.
Монро сообщил, что для сердца могут быть полезны и белковые «заменители» красного мяса: нут, соя, орехи. Они способствуют снижению уровня холестерина.
Что касается курицы — она нейтральна для здоровья. Употребление ее в пищу не наносит вреда, но оно и не имеет особых преимуществ.