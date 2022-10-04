«Трудилась на складе автомобильных запчастей, изучая мужчин» 4.10.2022, 10:38

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Как белоруска превратила увлечение в бизнес и открыла брачное агентство.

Елена Колесникова – дейтинг-коуч, организатор психологических игр и к тому же мама двоих детей. Девушка постоянно применяла свои знания и умения, чтобы помогать друзьям и знакомым находить вторую половинку. В 2020 году Елена решила превратить увлечение в бизнес и открыла брачное агентство. Сколько можно заработать на дейтинге – в материале портала myfin.by.

Состоялась как жена и мама, захотелось чего-то большего: как родилась идея для бизнеса

В прошлом я работала тренером по функциональной гимнастике и лечебной физкультуре. Примерно с 2010 года я тренировала успешных бизнесменов и их жен, трудилась реабилитологом (учила детей с ДЦП плавать). И наблюдала интересную ситуацию:

в первой половине дня ко мне приходили семейные пары, у которых взаимоотношения основаны на уважении, потребностях друг друга, понимании;

во второй половине дня ко мне приходили девушки, у которых жизнь была замкнула на дом-работа и иногда дом-работа-фитнес.

Девушек из второй категории было очень много. Уже тогда я подумала, что создать брачное агентство – это хорошая идея.

Была еще одна причина для старта своего бизнеса. В определенный момент жизни передо мной встал выбор между карьерой в престижной ИТ-компании в качестве персонального тренера и созданием семьи. Выбрала семью, родила двоих детей и ушла в длительный декретный отпуск.

То есть основные мои желания сбылись к 30 годам. Я состоялась как жена и мама, но у меня не было дела, которым я бы горела. Вернуться на прошлую работу оказалось не вариантом. Так как за эти несколько лет индустрия фитнеса сильно изменилась.

Например, я уходила с зарплаты $25 за час персональной тренировки, по выходу из декрета мне бы платили уже 8 рублей. Рынок перенасытился молодыми и амбициозными инструкторами по фитнесу, которые прошли месячные курсы и уже могли называть себя «тренер». Так пришло осознание, что я не хочу «работать на дядю», а хочу создать что-то свое.

Остановила свой выбор именно на дейтинге, потому что у меня уже был опыт создания счастливых пар: сестра, университетские друзья, двоюродный брат. Я поняла, что хочу знакомить людей и помогать им найти свою вторую половинку. Идея должна была выстрелить, так как только в Яндексе каждый месяц вбивают около 26 000 поисковых запросов «знакомства Минск».

«Ко мне приходят бухгалтеры, менеджеры, экономисты»: бизнес-модель и первые клиенты

Открыть агентство было достаточно легко. Из вложений – только затраты на регистрацию ИП:

0,5 базовой величины – госпошлина за регистрацию в исполкоме;

ориентировочно 8 рублей – стоимость книги учета проверок + книги замечаний и предложений.

В остальном мне помогало окружение: единомышленники, которые хотели поддержать проект. Например, одна знакомая бесплатно создала сайт для моего агентства, вторая – провела бесплатно фотосессии для наполнения сайта и социальных сетей контентом.

Наверное, когда понимаешь, что все сложности у тебя в голове, – они уходят сами собой.

Первый клиент появился сразу – посоветовали знакомые. У мужчины были трудности в общении с противоположным полом. Невесту я ему не нашла, но помогла преодолеть страхи. Постепенно начали подтягиваться и другие клиенты.

Изначально все задумывалось как закрытое брачное агентство, куда очень сложно попасть, так сказать, элитное сообщество, муравейник белых воротничков. Но жизнь круто изменила мою целевую аудиторию.

Как оказалось, богатые и знаменитые справлялись с поиском второй половинки сами, без моего участия. А ко мне в основном приходили девушки более земных профессий: бухгалтеры, менеджеры, экономисты. И холостяки, у которых свободные вечера и выходные дни.

Из начальной задумки осталась основная концепция: я сохраняю полную анонимность, обращение в брачное агентство – строго конфиденциально, знакомство происходит только при взаимной заинтересованности.

В самом начале я брала плату с клиентов за регистрацию анкет. После поняла, что анкета – это не оказанная услуга, а только начало процесса. Поэтому перешла на более справедливый вариант – оплату агентского сбора уже после того, как пара сформировалась. Стоимость услуг составляет около 300 рублей.

«Невод, в котором может оказаться не только рыба»: конкуренция

С первого дня я не использую платные инструменты продвижения бизнеса – клиенты продолжают приходить через сарафанное радио. В моей отрасли небольшая конкуренция: кроме меня есть еще только 2 лицензированных агентства в Беларуси.

Конкурировать приходится с дейтинг-приложениями и сайтами знакомств. Tinder, Badoo и прочие предлагают моментальные и бесплатные знакомства. А брачное агентство – это долго и дорого. Например, процесс поиска пары может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, так как подходящего кандидата может не быть в базе нашего агентства, тогда его нужно будет искать в агентствах-партнерах.

Тут сложности еще в том, что знакомства происходят при взаимной заинтересованности. А это значит, что я спрашиваю мнение всех участников процесса: агентства-партнера, девушки, мужчины, – и только после этого знакомство.

От основных конкурентов, сайтов знакомств и дейтинг-приложений, мы отличаемся качеством подбора кандидатов. Знакомства в интернете – это кот в мешке. А услуга брачного агентства – это как рекомендация друга, то есть проверенное знакомство. И мы не предоставляем варианты пачками, у нас более осознанный подход.

Для понимания приведу аналогии: знакомиться в брачном агентстве – это как идти на рыбалку с удочкой, используя наживку, чтобы поймать конкретную рыбу, а в дейтинг-приложениях – закидывать невод, где может оказаться не только рыба, но и рак, и жаба, и другие морские обитатели.

Из сложностей в работе могу назвать предубеждения и страхи, которые накопились у людей по поводу знакомств, построения отношений и брачных агентств в целом. С этим непросто бороться, но мы стараемся это изменить и каждому клиенту объясняем суть нашей работы.

«Люди не могут найти пару не из-за нехватки времени»: команда брачного агентства

Как только я начала работать брачным агентом, поняла, что люди чаще всего приходят к нам за помощью из-за каких-то нерешенных психологических вопросов.

Ели человек говорит, что у него нет времени на поиск пары, скорее всего, у него нет желания. А почему нет желания? Есть какой-то страх, нерешенная проблема.

В случае с мужчинами – есть вторичная выгода у холостяцкой жизни, поэтому не все готовы знакомиться и вступать в отношения.

То есть моего образования оказалось недостаточно, чтобы вводить людей в отношения. Тогда я начала собирать команду. Первой пришла кризисный психолог. Внешние перемены тоже очень важны, поэтому дальше я наняла трансформационного фотографа-стилиста, которая по образованию психолог-конфликтолог.

Решила добавить еще немного эзотерики в команду и пригласила поработать с нами астролога. Она помогает клиентам понять, в каком моменте жизни они сейчас находятся и чего ждать от ближайшего будущего.

Также у нас появился визажист-стилист, которая проводит онлайн-мероприятия и рассказывает девушкам, как наносить макияж и подчеркивать свои сильные стороны. Последней в команду пришла сексолог. Она помогает клиентам развивать женскую энергию.

«Нет апостиля – нет лицензии»: новый уровень и новые сложности

Когда команда была собрана, настал момент перейти на новый уровень и стать международным лицензированным брачным агентством, а для этого необходимо разрешение МВД. Чтобы его получить, я должна была найти легальное агентство-партнера за границей и заключить с ними соглашение. Вот здесь возникли бюрократические сложности.

Например, в пакете документов, который нужно предоставить в МВД, должен быть апостилированный перевод справки от партнера. В некоторых странах, как, например, в Норвегии, вообще нет такого понятия, как апостиль. «Нет апостиля – нет лицензии», – заявили мне в МВД.

После долгих поисков я все-таки вышла на сербское агентство. У нас сразу случилась синергия, я собрала все документы, и в 2021 году мое агентство получило статус международного. В декабре 2021 у нас появилась первая белорусско-сербская пара, а в апреле 2022 года они сыграли свадьбу. Сейчас пара живет в Сербии. Постепенно там собирается диаспора из белорусских невест, благодаря нам в том числе.

За белорусско-сербские пары я радуюсь особенно, потому что они прошли очень долгий путь, включая переезды, коммуникацию на иностранном языке. К тому же, например, чтобы выйти замуж за серба, нужно свидетельство о рождении сроком не больше года с момента выдачи (а получить его непросто).

В целом выезд девушек за границу – это большая ответственность. Да, момент легализации брачного агентства – достаточно рутинный, но я рада, что на этот вид деятельности нужно делать лицензию. Иначе на рынке разведутся конторы, которые занимаются сомнительным бизнесом.

«Работала на складе автомобильных запчастей, изучая мужчин»: эксперименты и планы

Со старта брачного агентства я приблизительно выходила в ноль. Поэтому постоянно включала голову и придумывала новые форматы работы, разные проекты для своей аудитории. Например, мы с психологами из моей команды много размышляли, почему у людей не складываются отношения. И так родилась психологическая трансформационная настольная игра. В ней участвуют 5 игроков, которых сопровождают 2 психолога и я как дейтинг-коуч.

Поле в игре разделено на сегменты, где встречаются самые распространенные страхи в знакомствах для мужчин и женщин, страхи в сексе, ограничивающие убеждения, разные персонажи и неожиданные ситуации.

Участники проходят все этапы знакомства и даже расставания, делают выбор и принимают сложные решения. Таким образом проживаются разные эмоции и прорабатываются многие ситуации. Когда игроки столкнутся с ними в реальности, уже будут знать, что делать, или понимать, как справляться со своими эмоциями.

Этот формат «выстрелил», и он не из дешевых. Стоимость участия в одной трансформационной игре – около 120 рублей с человека. Стоит учитывать, что количество игроков ограничено. Обычно 2-3 человека, больше я не беру.

Еще одна программа, которую хорошо приняли клиенты женского пола – «Мой мужчина и среда его обитания». Тренинг был направлен на то, чтобы каждая девушка искала подходящего для себя мужчину в определенных локациях. Стоимость тренинга составляет около 80 рублей.

Например, многие девушки часто посещают театр, но в театре шанс познакомиться очень мал, так как мужчины редко ходят на спектакли. Чего не скажешь о выступлениях в формате Stand Up или курсах актерского и ораторского искусства.

Чтобы предложить своим клиентам более широкую выборку по местам обитания мужчин разных профессий, я устроилась на склад автомобильных запчастей кладовщицей. 4 месяца я работала в пункте выдачи товаров, то есть контактировала как с работниками склада (грузчиками, водителями), так и со всеми, кто забирает товар, среди которых были руководители, менеджеры.

С помощью обычных разговоров я изучала мужчин. Так, например, я узнала, что популярное увлечение у большинства парней – бадминтон. То есть можно прийти с подругой в спортивный зал поиграть в бадминтон и за час или два игры познакомиться с интересными мужчинами.

Не обязательно ходить на дискотеки, в клубы или бары – есть целый список более приличных мест для знакомства. Это был реальный опыт, который точно не получишь, читая книги. И клиенты готовы хорошо платить за него.

Мы реализовали еще несколько идей в успешные продукты, в том числе для бизнеса. Эти дополнительные продукты дают поддержку основной нашей деятельности, потому что пока брачное агентство практически не приносит прибыль. То есть за одну трансформационную игру, уже готовый формат, который не требует времени на доработку, мы можем заработать больше, чем с одной образованной пары. Это с учетом, что поиск второй половинки может занять несколько месяцев, а наша бизнес-модель предполагает оплату по факту.

Сейчас мы вместе с командой развиваем бизнес в сторону бутика трансформаций. То есть мы не просто помогаем людям найти друг друга, но и обучаем клиентов, как войти в счастливые отношения.

Совет: никогда не переставайте искать новые форматы и пути для достижения вашей цели. Даже если все вокруг говорят, что это не сработает. Принимайте решение только своей головой и подключайте к этому процессу чутье. Пробуйте – не бойтесь меняться, быть настоящим предпринимателем, шевелиться и делать коллаборации с другими. Всегда есть люди, которые готовы реализовать что-то новое, стоит только предложить. Главное – верьте в свое дело и его ценность для общества!

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