У России дыра на новом участке фронта: террорист Гиркин бьет тревогу 4 4.10.2022, 10:51

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Игорь Стрелков-Гиркин

Под Сватово российские солдаты отступают без боя.

ВСУ продолжают закрепляться на севере Луганской области, подбираясь к Сватово и обходя его с севера и, вероятно, юга. О новой критической точке российской обороны заявил один из бывших главарей так называемой «ДНР», офицер ФСБ в отставке Игорь Стрелков-Гиркин.

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» он пишет, что ВСУ продолжают «сматывать» российский фронт вдоль Оскольского водохранилища в сторону Сватово, в направлении которого подразделения украинской армии взяли под контроль населенные пункты Боровая и Шийковка. Более того, под натиском ВСУ российские солдаты отступают без боя.

«Наши войска отходят без боя, что вызвано невозможностью имеющимися силами успешно оборонять данный обширный лесистый район», - заявил Гиркин.

Он напомнил, что еще 2 месяца назад предупреждал о катастрофических последствиях действий российского военного командования, что сейчас начало сбываться на фронте для РФ.

По его словам, россиянам остается только молиться, чтобы мобилизованные в РФ успели попасть в Украину до того момента, когда ВСУ в рамках масштабного наступления смогут в полной мере реализовать свое значительное превосходство над ВС РФ.

Напомним, эксперты считают, что армия РФ после поражения в Лимане продолжает находиться в кризисе и ей будет сложно удержать Сватово в Луганской области.

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