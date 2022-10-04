Жительница Барановичей: В подъезде была Ниагара в прямом смысле слова 4.10.2022, 10:57

Жители города эмоционально отреагировали на ЧП в многоэтажке, где по стенам лилась вода.

После того, как intex-press.by написал о происшествии в южном микрорайоне, где из-за порыва трубы затопленными оказались несколько квартир, читателей словно прорвало. За день в редакцию на схожие проблемы пожаловались трое горожан.

Напомним, ЧП в пятиэтажке № 8А на улице 50 лет ВЛКСМ произошло днем 30 сентября. В одной из квартир прорвало трубу, горячая вода текла вниз по этажам и по наружным стенам дома, затопив как минимум три квартиры.

Это происшествие получило широкий общественный резонанс. В редакцию стали писать читатели, столкнувшиеся со схожими проблемами накануне или после включения отопления в их домах.

– В пятницу вечером включили отопление. В подъезде была Ниагара в прямом смысле слова! – жаловалась жительница дома по ул. Ленина. – Вода текла с потолка в ванной, скопилась в натяжном потолке в зале. В спальне был настоящий «бассейн». В воскресенье, 2 октября, работник ЖЭС включил отопление в нашей квартире, однако одна батарея почему-то до сих пор холодная.

На порыв трубы в редакцию пожаловалась и жительница многоэтажки по ул. Советской.

– У нас на Советской тоже прорвало, только в подвале. Благо, что не в квартире у кого-то. Лился кипяток, отопление пару часов продержалось. Вот так вот барановичские службы подготовились к отопительному сезону, – написала женщина.

Даже те горожане, которые столкнулись с проблемой задолго до ЧП на 50 лет ВЛКСМ, решили рассказать о ней. В частности, жительница пятиэтажки по ул. Космонавтов написала нам, что в их доме из-за лопнувшей 20 сентября батареи квартиры «залило до первого этажа, вода текла из розеток и выключателей».

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