«Надеть нечего, зато задачи дикие» 5 4.10.2022, 10:59

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Российский солдат пожаловался на свое командование и обеспечение.

Российский оккупант жалуется, что командиры не снабжают солдат самым необходимым и отправляют на верную смерть.

Перехваченный разговор военнослужащего РФ опубликовало ГУР в Telegram.

«Нам бы командиров, с*ка, нормальных дали, а то понаставляли до**оебов, а потом ты должен их приказы выполнять, когда тебя на верную смерть отправляют, а сам, с*ка сидит, прячется», — говорит оккупант.

Он также жалуется на холод и нехватку теплой формы.

«С*ка все против нас, я вообще не понимаю эту х**ню. Как при Сталине – ни шагу назад. Надеть нечего. Сегодня еду на позицию, где нах*й бушлаты? Ночью "минус". Приходится самому что-то себе покупать, зато задачи е**нутые ставят. Хочешь выполняй, не хочешь — поезжай в тюрьму», — свирепствует захватчик.

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