ВСУ громят войска РФ на юге и востоке: карта боевых действий
- 4.10.2022, 11:10
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Оккупационные части вынуждены отступать все дальше.
Вооруженные Силы Украины развивают контрнаступление на разных участках фронта, в частности на востоке страны, тогда как российское оккупационное войско вынуждено отступать все дальше.
О главных итогах боевых действий в течение суток 3 октября сообщили в Military Land.
Купянское направление
Украинские военные освободили от российских оккупантов Петропавловку к востоку от Купянска. Кроме того, ВСУ продвинулись на север вдоль реки Оскол и освободили Боровую и близлежащую Шиевку.
По предварительной информации, оккупационное войско оставило позиции вдоль Оскола и отошло в сторону Сватового к югу от Купянска.
Восточное направление
Вблизи Соледара и Бахмутского продолжаются боевые действия. Оккупанты пытались продвинуться поближе к Бахмуту, но потерпели поражение. Также Силы обороны отразили атаки россиян в направлении Веселой Долины, Отрадовки и Зайцева.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты обстреляли украинские позиции в районе Новосадовского и Тернов, поэтому, вероятно, оба населенных пункта находятся под контролем Украины.
Вместе с этим Силы обороны приближаются к Кременной, на позиции которой перешли российские оккупанты из Лимана.
Донецкое направление
В Донецкой области украинские силы отразили атаки российских захватчиков в направлении Первомайского и Невельского.