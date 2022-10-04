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ВСУ громят войска РФ на юге и востоке: карта боевых действий

  • 4.10.2022, 11:10
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ВСУ громят войска РФ на юге и востоке: карта боевых действий
Фото: Укринформ

Оккупационные части вынуждены отступать все дальше.

Вооруженные Силы Украины развивают контрнаступление на разных участках фронта, в частности на востоке страны, тогда как российское оккупационное войско вынуждено отступать все дальше.

О главных итогах боевых действий в течение суток 3 октября сообщили в Military Land.

Купянское направление

Украинские военные освободили от российских оккупантов Петропавловку к востоку от Купянска. Кроме того, ВСУ продвинулись на север вдоль реки Оскол и освободили Боровую и близлежащую Шиевку.

По предварительной информации, оккупационное войско оставило позиции вдоль Оскола и отошло в сторону Сватового к югу от Купянска.

Восточное направление

Вблизи Соледара и Бахмутского продолжаются боевые действия. Оккупанты пытались продвинуться поближе к Бахмуту, но потерпели поражение. Также Силы обороны отразили атаки россиян в направлении Веселой Долины, Отрадовки и Зайцева.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты обстреляли украинские позиции в районе Новосадовского и Тернов, поэтому, вероятно, оба населенных пункта находятся под контролем Украины.

Вместе с этим Силы обороны приближаются к Кременной, на позиции которой перешли российские оккупанты из Лимана.

Донецкое направление

В Донецкой области украинские силы отразили атаки российских захватчиков в направлении Первомайского и Невельского.

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