В «Белавиа» сказали, можно ли объединить багаж двух пассажиров 4.10.2022, 11:11

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Фота: charter97.org

Белорусский авиаперевозчик ответил на вопрос, который часто задают путешественники.

В авиакомпании «Белавиа» рассказали, можно ли объединить багаж двух пассажиров.

Белорусский авиаперевозчик обращает внимание на то, что пассажиры довольно часто интересуется, есть ли возможность взять один чемодан весом 40 килограмм на двоих, если каждому разрешено провозить багаж весом 23 килограмма.

«Белавиа» уточняет, что норма провоза багажа установлена на каждого пассажира и суммировать багаж нельзя.

- Суммировать багаж нельзя, иначе пассажиру необходимо будет заплатить за превышение допустимого веса, - отметили в авиакомпании.

И уточнили, что на борт чемодан весом 40 килограмм взять не получится.

- По правилам авиакомпании, к перевозке принимается багаж, 1 место которого не превышает 158 см в трех измерениях и весит не более 23 кг, по некоторым тарифам - 32 килограмма, - напомнили в «Белавиа».

Ранее «Белавиа» уменьшила норму багажа на прямых чартерах в Египет.

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