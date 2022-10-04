закрыть
4 октября 2022, вторник, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В «Белавиа» сказали, можно ли объединить багаж двух пассажиров

  • 4.10.2022, 11:11
  • 1,246
В «Белавиа» сказали, можно ли объединить багаж двух пассажиров
Фота: charter97.org

Белорусский авиаперевозчик ответил на вопрос, который часто задают путешественники.

В авиакомпании «Белавиа» рассказали, можно ли объединить багаж двух пассажиров.

Белорусский авиаперевозчик обращает внимание на то, что пассажиры довольно часто интересуется, есть ли возможность взять один чемодан весом 40 килограмм на двоих, если каждому разрешено провозить багаж весом 23 килограмма.

«Белавиа» уточняет, что норма провоза багажа установлена на каждого пассажира и суммировать багаж нельзя.

- Суммировать багаж нельзя, иначе пассажиру необходимо будет заплатить за превышение допустимого веса, - отметили в авиакомпании.

И уточнили, что на борт чемодан весом 40 килограмм взять не получится.

- По правилам авиакомпании, к перевозке принимается багаж, 1 место которого не превышает 158 см в трех измерениях и весит не более 23 кг, по некоторым тарифам - 32 килограмма, - напомнили в «Белавиа».

Ранее «Белавиа» уменьшила норму багажа на прямых чартерах в Египет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип