The Times: Путин готов применить ядерное оружие, но не на поле боя 4 4.10.2022, 11:21

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Ракета может дать осечку и упасть рядом с российским городом.

НАТО предупредило страны - члены альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной. Таким образом Кремль хочет продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения.

Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.

Опасения относительно ядерной эскалации усилились вчера после информации о том, что поезд секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины.

Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что поезд с военной техникой, замеченный в центральной части России, связан с 12-м Главным управлением Министерства обороны России и он «отвечает за за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку».

Однако по информации высокопоставленного источника в НАТО, если Путин осмелится применить ядерное оружие, то, скорее всего, он применит его в Черном море. Эксперты считают такую «демонстрацию» вероятной, но при этом не исключают применение Россией тактического ядерного оружия против Украины.

При этом, по словам источника, в случае применения ядерного оружия против Украины, РФ может столкнуться с рисками. В частности, ракета может дать осечку и упасть рядом с российским городом.

Напомним, ранее разведка НАТО зафиксировала передвижение российской подлодки «Белгород», которая является носителем торпеды с ядерной боеголовкой «Посейдон», которую Россия может впервые испробовать на учениях.

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