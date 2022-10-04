«Такую машину купят только россияне» 4.10.2022, 11:32

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Как выглядят самые дорогие авто, продающиеся по объявлениям в Беларуси.

В Беларуси выросли цены на автомобили — новый ценовой потолок зафиксировался на отметке в полмиллиона долларов. Журналисты av.by узнали, что за автомобили продаются в сегменте премиум плюс.

Maybach за полмиллиона долларов

Итак, официально самым дорогим автомобилем в каталоге av.by стал Mercedes-Benz Maybach Z223 выпуска 2022 года. Никаких сюрпризов — расходимся. За люксовый 6-литровый седан просят $502 242! Неудивительно, что с подобным ценником машина выставлена на площадку столичного автохауса: искать покупателя для модели непросто и даже не нужно. Способный на приобретение «Майбаха» за такую сумму сам найдет этот автомобиль.

Если перечисление всех опций популярного «бюджетника» может стать причиной покупки, то в случае с Maybach данное действие способно довести до слез. Автоключ с декоративной рамкой глянцевого розового золота, бокалы для шампанского и массаж икр для пассажиров сзади — одним словом, роскошь!

Как бы ни хотелось приобщиться к кругу владельцев флагманского люкса, боюсь, карты рассрочек в этом случае не спасут положение.

Lamborghini Urus: «На днях машина поедет в Москву»

Второй в списке — спорткроссовер от компании Lamborghini за $395 000. Бешеный SUV приводится в движение четырехлитровой V-образной «восьмеркой» мощностью 650 сил (850 Нм). Привод полный, разгон до 100 км/ч происходит за 3,6 секунды.

— Скорее всего, на днях машина поедет в Москву к новому владельцу — общаемся с покупателем и решаем вопрос, — рассказывает продавец Lamborghini Urus. — Автомобилем интересуется очень много людей: как россиян, так и белорусов. Не все из них действительно собираются брать авто. Соотношение праздных зевак и адекватных покупателей — восемь к двум, если брать десять звонков.

Как становится понятно из описания, данный Urus был выпущен в 2018 году, а в нашу страну прибыл из Германии. Пробег четырехлетнего кроссовера составляет 47 тысяч километров. По словам владельца, у автомобиля максимальная комплектация — для полного «топа» не хватает лишь мониторов в подголовниках.

Mercedes-Benz G-Class AMG: «Владелец Land Cruiser 200 вряд ли купит „Гелик“»

Какая подборка дорогих авто обойдется без легендарного «Гелика»! Модель нередкая, но определенно востребованная среди авторитетных бизнесменов. Купить такой можно и в Беларуси: к примеру, трехлетний G-Class AMG с пробегом всего 43 тысячи километров продается за $310 000.

— Машина в свое время приобреталась новой в России, все годы находилась в одних руках, — рассказывает по телефону владелец. — Ничего глобального в автомобиле не менялось — по гарантии устраняли какие-то нюансы по электронике, но на моей памяти именно поломок не случалось. Были регламентные ТО, что подтверждается историей обслуживания. В любом случае запасные части для «Гелика» недешевые. Замена масла из-за необходимого его количества выйдет дороже, чем у бюджетного седана.

— Кушает нормально — как любой «Мерседес». При обычной езде на трассе получается 16 литров, в городе — 18. По объявлению пока вообще никто не звонит.

— Странно. Казалось, от россиян сейчас хороший спрос на все!

— Если подумать, то G-Class в Минске не так мало по меркам нашего города. В основном они в комплектации AMG, простые я практически не встречаю. Естественно, машина — для определенного покупателя: владелец Land Cruiser 200 или 300 вряд ли купит «Гелик».

Мужчина признался, что высокая цена автомобиля установлена с целью изучить спрос. Если интереса от покупателей дальше не будет, то стоимость снизится. В нашем каталоге есть и другой Mercedes-Benz G-Class 2019 года выпуска. За 6,3-литровый внедорожник в комплектации AMG просят 240 тысяч долларов.

Audi RS Q8: «Последнее ТО у дилера стоило 3 000 рублей»

На годовалом Audi RS Q8 проехали 31 тысячу километров. Сейчас авто выставили на продажу. «Заряженный» кроссовер имеет 4-литровый мотор, «автомат», полный привод и технологию мягкого гибрида. Цена «немца» — $250 000.

— Год назад мы покупали «Ауди» у белорусского официального дилера — это заказная комплектация. Выбирали все опции, которые только можно было взять, так что машина практически в максимальном исполнении, нет лишь керамических тормозов. Они, по сути, не нужны, ведь мы не собирались на RS Q8 гонять до 300 км/ч, а этих хватает, — рассуждает мужчина. — Машина разная: на ней можно ездить с комфортом, если выбрать соответствующий режим движения. В режиме RS активируются все 600 лошадиных сил, поэтому кроссовер едет очень хорошо.

— Оснащение включает технологию мягкого гибрида: он подключается, когда отпускаешь педаль акселератора. Сделано это для экономии топлива. Мой средний расход — 15 литров, что немного для подобного автомобиля. Бывает, бортовой компьютер пишет про 10—11 л.

— Audi RS Q8 дорогая в обслуживании?

— Скажем так, последнее ТО у дилера стоило 3 000 рублей. Это не очень затратно для автомобилей такого класса. К примеру, обслуживание нашей трехлитровой Audi A6 обошлось в 2 000 BYN — тысяча рублей разницы.

— Удовольствие от машины получаешь всегда: с любого светофора ты всегда первый. Внешний вид у RS Q8 отличается от обычной версии. Все показывают пальцы вверх — как не наслаждаться этим?

По словам владельца, по поводу кроссовера чаще всего звонят российские перекупщики, которые с ходу пробуют скинуть цену до 210—215 тысяч долларов. Как отмечает мужчина, уступать такую солидную сумму он не хочет, поэтому на следующей неделе «Ауди» поставят на дилерскую площадку автомобилей с пробегом.

Porsche 911: «Для Минска эта машина уже не вау»

Хотя в каталоге av.by есть и более дорогие автомобили, свое внимание мы решили обратить именно на Porsche 911. Все-таки спорткар выделяется в потоке сильнее, чем люксовые кроссоверы. Три литра, «автомат», полный привод — что еще нужно для «Порше»? Судя по пробегу в 24 тысячи километров, купе 2019 года выпуска эксплуатировали редко. За авто просят $199 000.

— Машина покупалась в России у официального дилера. По большей части «Порше» использовалась в городе, но нечасто. К этому пробегу было два ТО, каждое стоит примерно 700—800 евро — совсем немного. Каких-то экстраординарных ремонтов или неполадок не происходило, — рассказывает владелец. — Подобных экземпляров довольно много, поэтому внимание обращают не так часто, как на Lamborghini, — фурора и ажиотажа «911-я» не вызывает. Для Минска этот автомобиль уже не вау.

— Расход получается в пределах 15 литров — по городу, естественно.

— Почему продаете, если не секрет?

— Ну, три года поездил — и хватит. Об альтернативе не думаю — сейчас неблагоприятная ситуация, чтобы что-то подобное купить. Интереса к машине практически нет — звонят крайне редко. После недавних новостей о мобилизации из России тоже не поступают звонки, даже от перекупщиков.

В каталоге есть и другие весьма недешевые авто, начиная от двухлетнего Land Rover Range Rover за $315 тысяч и заканчивая микроавтобусом Mercedes-Benz V-Class за $200 тысяч.

Примечательно, что продавцы дорогостоящих автомобилей, уделяя время назойливым вопросам журналиста, оказались весьма приветливы. В то время как владельцы бюджетных авто к открытому разговору расположены далеко не всегда.

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