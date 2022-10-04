«СветлогорскХимволокно» попало под санкции США 4.10.2022, 11:39

Руководство предприятия пытается делать вид, что ничего не произошло.

Светлогорское градообразующее предприятие ОАО «СветлогорскХимволокно» попало под санкции США, пишет zerkalo.io.

— Эти санкции… Я скажу так: пусть неофициально, но эти ограничения по работе в отношении нас были введены давным-давно, — прокомментировал новость генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно» Василий Костюкевич. – Просто это стало теперь более явным. Мы же как работали, так и работаем.

Кажется, руководство предприятия тщетно пытается делать вид, что ничего не произошло.

30 сентября Соединенные штаты Америки ввели новый пакет санкций в отношении России в связи с проведением фиктивных референдумов и аннексией украинских территорий. В него вошли чуть менее трехсот физических лиц и одиннадцать предприятий.

Вместе с ними под санкции попало и белорусское предприятие — производитель текстиля и волокон ОАО «СветлогорскХимволокно». США установили, что оно «поставляет важнейшие материалы для российской оборонной промышленности».

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