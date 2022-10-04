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Русские, вы хоть сами знаете, что «присоединили»?

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  • Сергей Гармаш
  • 4.10.2022, 11:46
  • 1,280
Русские, вы хоть сами знаете, что «присоединили»?

Россия доводит до абсурда глупости своего бесноватого диктатора.

Говорят: если хочешь сделать глупость очевидной - доведи ее до абсурда. Вот этим и занимается сейчас Россия – доводит до абсурда глупости своего бесноватого диктатора. Иначе, как можно назвать то, что они аннексировали территории, не обозначив их территориальные границы?

У Пескова журналисты спрашивают: а в каких границах мы присоединили Херсонскую и Запорожскую области? А он, на полном серьезе, отвечает – это пусть народ решит!...

А если народ решит, что Херсонская область, которую «присоединила» Россия – это квартира местного гауляйтера и не больше?...

Вы грозитесь применить ядерное оружие за посягательство на ваши новые территории, но при этом не называете границ этих территорий. И судя по темпам наступления ВСУ, никогда их и не назовете. Так что же вы присоединили? Какие территории Госдума считает Херсонской и Запорожской областями?...

В общем, в Кремле так увлеклись гибридизацией всего, - мира, войны, дружбы, братства, - что сейчас пользуются гибридным разумом.

Сергей Гармаш, «Фейсбук»

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