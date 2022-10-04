Мобилизованный россиянин устроил бунт перед отправкой на фронт 11 4.10.2022, 11:50

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Мужчина под аплодисменты родственников высказал все, что думает о руководстве РФ.

Мобилизованный россиянин во время отправки на войну с Украиной высказал все, что думают о власти РФ.

Это видео снято в городе Сасово Рязанской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина перед отправкой в Украину в роли оккупанта пытался добиться у представителей власти, кто и как будет выплачивать ему зарплату за убийство украинцев. А когда не получил ответа – возмутился.

«Вы просто поймите меня: кто мою семью потом кормить будет? Че, моя семья государству нужна? Она нафиг никому не нужна. ... Я не верю государству», - восклицал он.

«Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны», -

Россияне, провожавшие мобилизованных, поддержали его слова аплодисментами.

«Мы дали вам выпить, вы успокойтесь», - ответил представитель власти.

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