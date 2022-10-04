Названы пять самых полезных продуктов октября 4.10.2022, 11:52

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Осень – самое витаминное время в году.

В садах и на огородах идет сбор урожая, а в лесу – грибов и ягод. От сезонных витаминных продуктов ломятся все прилавки, цены на овощи и фрукты падают. Диетологи определяют как самые полезные сезонные продукты прежде всего тыкву, гранат и свеклу.

1. Тыква

В ней содержится очень редкий витамин Т, который влияет на обмен веществ. Тыква помогает заживлять раны и ожоги, потому что в ней содержится много витамина А, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Содержит много необходимых человеку минералов – железо, медь, магний, марганец и фосфор, а также аминокислоты (аргинин, глутаминовую кислоту, цинк, кальций, калий, фолиевую кислоту, селен и ниацин).

Тыкву используют для запеканок, пудингов, фруктовых салатов, сладких каш. Китайцы из тыквы готовят вкуснейшие десерты и утверждают, что тыква помогает снять депрессию. В Индии из нее делают отличную халву. Десерты из тыквы очень разнообразны. Из нее делают мороженое, ее добавляют в сладкие блюда из риса. Тыква – прекрасная основа для пирогов и хлеба.

2. Хурма

Увидев в магазине или на рынке свежую хурму (в переводе с латинского она звучит как пища богов), не проходи мимо – в этом желтом фрукте есть немало витамина С, а значит, съев его, ты сможешь укрепить свой иммунитет и забыть про простуду. Помимо этого хурма богата полезными для сердца калием и магнием, каротином для зрения (правда, как и морковку, ее надо есть с жиром) и, не меньше чем помидоры, насыщена ликопином, который считается лучшим противораковым веществом. В общем, фрукт во всех смыслах замечательный. Вот только иногда из-за большого количества танинов он бывает слишком терпким, а потому не очень съедобным и даже способным вызвать спазм гортани.

Обычно хурму едят как самодостаточный плод. Некоторые предпочитают поливать хурму лимонным соком, добавлять сливки и сахар. Мякоть хурмы можно использовать в салатах – она прекрасно сочетается с другими овощами и фруктами.

3. Имбирь

Имбирь – идеальный согревающий продукт для холодной осени. Имбирь богат витаминами С, А, В1, В2, солями фосфора, магния, кальция, железом, натрием, калием и цинком. Терпкий запах обусловлен содержащимся в нем эфирным маслом (1,2-3%), а его жгучий вкус зависит от наличия фенолоподобного вещества гингерола.

Особенно актуален в октябре имбирный чай. Он помогает повысить аппетит, подарить хорошее настроение, придать свежий цвет лицу и ясность глазам. Имбирный чай улучшает пищеварение/ Поначалу даже от половины стакана такого чая тебя может бросить в жар. В течение дня рекомендуют выпивать не более 500 мл имбирного чая.

4. Свекла

Когда осень сбрасывает с себя все яркие краски, когда на смену ей приходит серая холодная зима, тогда нам как ничто другое нужны красочные подниматели настроения. Тут-то свекла и приходит на помощь и насыщает организм витаминами.

Прелесть этого яркого корнеплода в том, что он сохраняет все свои полезные свойства в любом виде, как бы вы свеклу ни готовили. Пользы этому корнеплоду не занимать: в нем масса витаминов (А, С, В, Е, Р, РР и других) и металлов (железа, магния, калия, кальция, молибдена). По содержанию йода свекла превосходит все овощи и фрукты. Для многих свекла стала незаменимым продуктом, ведь мы добавляем ее в борщи и винегреты, используем в качестве гарнира и делаем из нее салаты.

5. Гранаты

Непременная составляющая кавказских блюд и богатый источник витаминов – гранат – полезен абсолютно всем. В нем много аскорбиновой кислоты и антиоксидантов. Самое известное свойство граната – борьба с анемией. При малокровии употребляют разведенный гранатовый сок по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2 месяцев. Зернышки граната очень мягко снижают артериальное давление у гипертоников. А перепонки из плодов граната, высушенные и добавленные в чай, помогут успокоить нервную систему, избавиться от тревоги, наладить ночной сон.

Зерна граната добавляют в салаты, украшают выпечку, мясные и рыбные блюда. Из гранатового сока можно приготовить вино, добавить его в пунш или глинтвейн. На Кавказе из концентрированного гранатового сока готовят соус наршараб. Гранат используют в кулинарии двумя способами: добавляют в блюда гранатовый сок, или посыпают зернами перед подачей к столу.

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