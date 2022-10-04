Министр обороны Польши: Режим Лукашенко должен находиться под таким же давлением, как и РФ 6 4.10.2022, 11:56

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МАРЫЮШ БЛАШАК

По некоторым направлениям санкции в отношении белорусских властей заметно слабее.

Вице-премьер польского правительства, министр обороны страны Мариуш Блащак считает, что режим Лукашенко должен нести одинаковую ответственность вместе с РФ за войну против Украины. Об этом он заявил на открытии Варшавского форума по безопасности.

Как сообщает PAP, Блащак отметил, что режим Лукашенко стоит плечом к плечу с Россией и поддерживает агрессию против Украины. Поэтому белорусские власти должны находиться под таким же давлением, как и Россия.

Надо отметить, что санкционные режимы, которые применяют ЕС, США и другие страны Запада в отношении Беларуси и России, в значительной степени синхронизированы, однако по некоторым направлениям рестрикции в отношении Минска заметно слабее.

Блащак также заявил, что необходимо максимально и всесторонне оказывать давление на Россию, чтобы ограничить ее способность действовать и как можно скорее положить конец конфликту. Он выразил удовлетворение решениями НАТО об укреплении восточного фланга.

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