Российский фронт в Херсонской области распадается на куски 12 4.10.2022, 12:04

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ВСУ быстрыми темпами продвигаются вдоль берега Днепра.

На правому берегу Херсонской области началась настоящая катастрофа для войск РФ: у них не осталось ни резервов, ни запасных позиций для остановки контрнаступления ВСУ. Украинский журналист, военный обозреватель Иван Яковина заявил, что в Херсонской области сейчас происходят очень важные события.

«Российские телеграм-каналы сообщают о начавшейся катастрофе армии РФ в этом регионе. Россияне жалуются, что у них нет ни резервов, ни запасных оборудованных позиций, поэтому остановить украинское наступление они не могут. ВСУ прорвали фронт и теперь идут вперед быстрыми темпами вдоль Днепра, продвигаясь на юго-восток, освобождая один населенный пункт за другим. Россияне пишут, что фронт распадается на куски», – рассказал блогер на своем YouTube-канале.

По словам Яковины, в российских пабликах также пишут о том, что перед началом наступления украинская армия каким-то способом выжгла россиянам всю радиосвязь. Из-за этого российские подразделения никак не могут координировать свои действия между собой, а также связываться с артиллерией и авиацией.

«Собственно, из-за этого и происходит обрушение фронта на куски. Теперь эти очаги сопротивления не могут между собой связываться и как-то координировать свои действия. При этом там еще установилась плохая погода, как и везде в Украине. Низкая облачность, дожди, из-за чего россияне весьма ограничены в использовании своих дронов для наведения артиллерии, а российская авиация тоже практически не может летать и бомбить. Во-первых, мешает низкая облачность, а во-вторых, при отсутствии связи с наземными частями они просто не могут разобраться, где свои, а где чужие», – объяснил военный обозреватель.

Затем Яковина отметил, что украинские группы практические свободно катаются по степи на бронемашинах. Таким образом, повторяется история Харьковской области, где бойцы ВСУ точно так же катались на «Хаммера» по степи, атаковали опорные пункты и базы снабжения россиян, обращали их в бегство, взрывали блокпосты.

«В основном сейчас страдают тыловые позиции российской артиллерии, штабы и базы снабжения, – отметил эксперт. – В российских пабликах из-за этого полный хаос, и уже начинается паника. Все понимают, что сражение за Север Херсонской области проиграно и российские солдаты просто убегают».

После этого Иван Яковина добавил, что существует абсолютная вероятность выхода ВСУ к Бериславу, то есть к Каховской дамбе, уже в ближайшие дни.

Если это произойдет, то всем российским войскам на правом берегу Днепра придется очень тяжело. Скорее всего, они будут вынуждены сдаваться в плен.

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