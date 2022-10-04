Минчанин: После укладки асфальта на улице машины стали подпрыгивать 4 4.10.2022, 12:16

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Видеофакт.

На необычную особенность обновленного покрытия улицы Долгобродской в Минске обратил внимание читатель «Онлайнера» Филипп. В конце сентября там закончили работы по укладке асфальта. По словам минчанина, на одном из участков образовался перепад: «Все машины в этой точке подбрасывает так, как при переезде через «лежачий полицейский».

Стык находится между домами 4 и 5 по улице Долгобродской. «Знака с ограничением в 40 км/ч, как в районе искусственной неровности, там нет, — рассказал житель столицы. — Разрешенная скорость 60 км/ч. Часть автомобилистов успевает притормозить, часть — пролетает. В итоге всех подбрасывает на этом бугре».

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