В учебном центре РФ после драки погиб 44-летний мобилизованный 8 4.10.2022, 12:15

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Стали известны подробности инцидента в Еланском гарнизоне.

Одним из четырех умерших в Еланском гарнизоне (Свердловская область) из числа мобилизованных был 44-летний житель села Кызылбулак Челябинской области Денис Козлов, сообщил 4 октября корреспондент Каспаров.Ru со ссылкой на информацию челябинского уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко.

Брат погибшего Андрей Козлов, которому Денис перед смертью рассказал, что случилось, сообщил омбудсмену: «В ночь на 28 сентября резервисты спали в автобусе, к Денису подошел такой же мобилизованный. Подошедший узнал, что он офицер, младший лейтенант запаса, и стал кичиться тем, что он ефрейтор, зато с боевым опытом, а Денис, мол, «черт тыловой».

Перебранка переросла в потасовку, Денис получил удар по голове и упал, ефрейтор его попинал, а потом их разняли.

В тот же день Козлова отправили домой домой со справкой — «не годен по медицинским показаниям». В третьем часу ночи 29 сентября он приехал домой, и ему стало плохо. 30 сентября утром Денис в первый раз потерял сознание, через час — во второй раз. Вызвали скорую, при врачах произошла третья «отключка». В больнице Козлов почувствовал себя лучше и отказался от госпитализации, мол, мать и так переживает, что чуть на боевые действия не попал, поеду домой.

По пути домой у него изо рта пошла кровь, рассказал Андрей Козлов. Он вызвал на трассу скорую помощь, неотложка приехала минут за двадцать. Врач сразу определил, что Денис «тяжелый». Отвезли в ближайшую больницу в Аргаяш. Там врач-реаниматолог пытался спасти Дениса. Было определено, что

у него тупая травма живота и внутреннее кровотечение. Спасти Дениса не удалось. Андрей уверен, что брат погиб после избиения в Елани.

К Козловым приходили представители СКР и ОВД, им звонили военные. Все ждут результатов вскрытия. Если подтвердится, что смерть наступила в результате насильственных действий, то будет возбуждено уголовное дело. Дениса похоронили 3 октября.

Заметим, что Денис звонил брату из Елани и говорил, что народу просто несметное количество, не кормят, спать негде, никто за порядком не смотрит. «На кой хрен затевать такие движения, когда военная машина не может принять столько пассажиров?» — задается вопросом Андрей.

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