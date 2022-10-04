Reuters: ВСУ на юге добились наибольшего прорыва с начала войны 7 4.10.2022, 12:44

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Оккупантов уже выбивают из Дудчан в 30 км от места прорыва фронта.

Украинские силы добились наибольшего прорыва на юге с начала полномасштабного вторжения России, прорвав российскую оборону и быстро продвигаясь вдоль реки Днепр, сообщило информационное агентство Reuters (перевод — krymr.com).

По данным агентства, Киев не предоставил много информации об успехах на юге, но российские источники признали, что украинские войска продвинулись на десятки километров вдоль западного берега реки, отвоевав ряд населенных пунктов.

В частности, в комментарии российскому государственному телевидению назначенный Россией глава оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о прорыве ВСУ возле поселка Дудчаны.

Как отмечают журналисты Reuters, этот поселок расположен примерно в 30 км к югу от места фронта до прорыва – это указывает на быстрое продвижение на юге.

В Генштабе ВСУ стремительное продвижение на юге еще не подтвердили, но украинские военные и местные чиновники обнародовали некоторые подробности. В частности, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань назвал Осокоровку, Михайловку, Крещеновку и Золотую Балку деокированными населенными пунктами.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление ВСУ продолжается, есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях, но других подробностей он не привел. Накануне сообщалось об освобождении двух населенных пунктов в Херсонской области – Архангельского и Миролюбовки. 2 октября в украинском оперативном командовании «Юг» без подробностей сообщили, что «успехи есть», а обстановка меняется очень динамично.

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