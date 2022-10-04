Армию РФ ждет еще один «котел»: диверсант Гиркин устроил истерику 7 4.10.2022, 12:50

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Российский фронт посыпался сразу на двух направлениях.

Бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) признал превосходство ВСУ на Херсонском и Луганском фронтах.

По его словам, защитники Украины обладают превосходством во всем, используют даже авиацию.

«На Херсонском фронте вчера весь день продолжались ожесточенные бои. Основные усилия противник направлял на Бериславское направление - наступая в районе Дудчан (большая часть взята противником, наши войска отошли, взорвав дамбу водохранилища) и Давыдов Брода, где ситуация для наших частей также постоянно ухудшается. Противник обладает превосходством во всем, использует даже авиацию», - констатировал террорист.

Также Гиркин считает, что после Лимана оккупантов ждет еще один котел.

«На Сватовском направлении Луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) - наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное-Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной-Рубежного», - рассказал Гиркин.

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