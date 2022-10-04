«Клади 700 баксов на новое сцепление – и продолжаем занятие» 5 4.10.2022, 13:00

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Что не так с инструкторами в белорусских автошколах?

Изменения ПДД затронули различные аспекты жизни автомобилистов, в том числе и будущих, которые сейчас могут обучаться в автошколе на машинах с коробкой-«автоматом». В том, что это может упростить жизнь учащихся, сомнений нет, но ведь есть и другой немаловажный фактор – качество самого обучения. Журналисты abw.by посмотрели, чем можно оказаться недовольным.

«Турбину мне не крути!»

Вадим: «Сдал экзамен в ГАИ еще семь лет назад. Если вспоминать обучение в автошколе, особенно преподавателя по теории, то он очень толковый: разжевывал по максимуму, где-то «в кассу» шутил – не «петросянил», а именно разряжал процесс обучения. Нюансы ПДД объяснял, вопросы для билетов и их решение раскладывал в деталях. Так что с ним было легко не просто зазубрить, а именно понять теорию, было бы желание.

А вот с инструктором по вождению все не так «шоколадно». Как-то спросил во время занятия, можно ли еще раз элемент выполнить, потренироваться. То ли про «гараж» был вопрос, то ли про «диагоналку». На что инструктор заявил: «Хорошо, клади 700 баксов на панель на новый комплект сцепления – и будем заниматься». Сказать, что я офигел от такого ответа «учителя», – ничего сказать. И время было, и не дополнительное занятие же…

Один из первых выездов в город тоже запомнился. «Учебка» была довольно свежего года выпуска, с VAG-турбомотором, уже не вспомню, каким конкретно. Едем, я остался на передаче, где-то на 2500-3000 оборотов крик справа: «Турбину мне не крути, переключайся давай!»

Занятия в городе в целом были забавные. Инструктор в основном торчал в телефоне и иногда просил заехать на заправку, чтобы он мог себе купить кофе с бургером. На мои вопросы «куда едем?» чаще всего отвечал: «Да прямо. Если молчу, поезжай прямо». И все бы хорошо, но пару раз он так домолчался, зависнув в телефоне, что я уезжал с учебного маршрута. Возвращались под его недовольные тирады – видимо, я должен был телепатически понять, куда ехать.

Финалом стало обучение на эстакаде. Из объяснений инструктора в упор не понимал, что и когда отпускать, что нажимать. Уже успел свыкнуться с мыслью, что я, видимо, идиот и придется молиться, чтобы в ГАИ не выпал этот элемент. В итоге плюнул, попросил друга на машине с работающим ручником показать как надо. Товарищ за полторы минуты толково объяснил и показал то, что инструктор пытался «вдолбить» ползанятия, – и я не без огрехов, но раз за разом справлялся с подъемом. Видимо, проблема была все-таки не во мне...»

«Стоять на каждом перекрестке с ручником – это нормально?»

Владимир: «С негативом в адрес инструкторов сталкиваюсь редко. Я учился уже давно, остались только положительные воспоминания. Но сейчас на «права» сдавала родственница, и я был в некотором шоке. С теорией у нее все хорошо, а вот к практике были вопросы.

Я выезжал с ней на автодром под самый конец обучения. Отсутствие опыта, непривычная машина – все это понятно. Больше удивили привычки, которые пытался прививать ей инструктор. Стоять на каждом перекрестке с ручником – это разве нормально? Хуже всего момент старта, с которым у многих начинающих возникают проблемы. По версии инструктора на перекрестке помимо ручника нужно постоянно держать включенной еще и передачу с выжатым сцеплением, чтобы в момент старта «подвести» то самое сцепление, снять автомобиль с ручника и наконец-то поехать. Очень странная методика обучения! Я, конечно, все понимаю. И что ученикам трудно делать все быстро, и что не чувствуют автомобиль. Но почему бы эти силы не направить на работу по отучению от страха педали «газа», чтобы трогаться увереннее?

Судя по отзывам, инструктора ученики любят. Человек он, может, и хороший, но мое заочное мнение о нем как о преподавателе сложилось далеко не самое лучшее. После такого обучения придется переучиваться еще раз, а ведь считается, что после автошколы люди готовы к самостоятельному выезду на дороги».

«Инструкторов прежде всего нужно самих научить учить»

О том, что не так с инструкторами, журналисты поговорили с Русланом Лосским, владельцем «гражданской» автошколы и школы контраварийного вождения.

– Если говорить об инструкторах как о представителях профессии в целом, чего, на ваш взгляд, им не хватает?

– Главная проблема почти всех инструкторов – отсутствие необходимых навыков для обучения учащихся. Подготовка инструктора заключался в двухнедельных заочных курсах, где дадут почитать СТБ, какую-то еще не очень нужную в реальности информацию – и на этом все.

Стать инструктором ведь может почти любой. Всего-то и необходимо три года стажа, любое высшее или техническое средне-специальное образование, и та самая «корочка» с курсов. Каким был стаж за эти три года и был ли он вообще, неважно. Специальная полноценная подготовка как таковая отсутствует, ни в каких учреждениях образования этому не учат. По-хорошему инструкторы должны учиться профессии или хотя бы совмещать обучение с основной специальностью, чтобы на выходе получалось что-то вроде водителя-инструктора.

Методики и программы обучения на данный момент действуют сильно устаревшие. Их давно пора менять, но для этого к ним нужно дать доступ людям с современными и актуальными взглядами на действительность.

– Как в таком случае будущему водителю найти хорошего инструктора? По отзывам в интернете?

– Поиск инструктора – это рулетка. Даже отзывы в интернете ничего не гарантируют. Например, есть инструктор с раскрученным Instagram и хорошими отзывами. Казалось бы, все хорошо, но только сдают у него около 40 процентов. Он умел общаться с людьми, находил с ними общий язык, мог поддержать в каких-то моментах и убедить в том, что все неудачи – это нормально. С таким красивым подходом человеку можно продать кучу дополнительных занятий, и он по итогу останется доволен, несмотря на то что само обучение было так себе.

Теперь противоположная ситуация – инструктор с негативными отзывами. У него хороший процент сдачи, он неплохо учит, но в процессе может ругнуться или повысить голос. В конечном итоге ученики будут более подготовлены, чем у предыдущего инструктора, но отзываться будут о нем так себе – из-за плохого «сервиса».

К тому же подбор инструктора – это вообще процесс индивидуальный. В свою автошколу я старался искать спокойных людей, которые не будут повышать голос на учащихся. Мало ведь кому понравится, когда-то на него кричат за его же деньги. И тем не менее небольшая часть учеников просит сменить, казалось бы, хорошего инструктора на кого-то пожестче, потому что иначе у них процесс обучения не идет.

– Инструктора можно ведь сменить в любой момент? Насколько эта практика популярна?

– Это вполне распространенная ситуация. Достаточно подойти в администрацию с этим вопросом. Где-то могут попросить написать заявление, где-то просто поменяют инструктора. Но ученики часто боятся так поступать из-за каких-то возможных негативных последствий. На деле инструкторы могут разве что обсудить ситуацию где-то за спиной, да и то такое нечасто встречается.

– Какие ошибки в обучении распространены больше остальных, если такой список вообще можно составить?

– Учат неправильно вообще всему, чему только можно, начиная в том числе с посадки и хвата руля. На контраварийном вождении я встречался с учениками, которые пытались держать руль одной рукой. Так их научил инструктор, а при попытке взять руль правильно двумя руками еще и комментировал действия в духе «что ты как обезьяна».

Главная проблема – это отсутствие универсальной программы подготовки кадров. Инструкторов прежде всего нужно самих научить учить. Я по возможности обращаю внимание на различные моменты, но работает это только с молодыми. Если инструктор со стажем 10, а то и 20 лет, то с ним бороться практически бессмысленно. Если он считает, что в город нужно выезжать уже на втором занятии, то так он и будет поступать. Его не переубедить. «У меня 20 лет опыта, что ты хочешь от меня?» – примерно такой будет ответ. И никакие аргументы, в том числе с указанием на невысокий процент сдачи, работать не будут.

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