Бойцы ВСУ ликвидировали под Лиманом группу российских разведчиков-cпецназовцев 3 4.10.2022, 13:21

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Оккупанты служили в 3-й бригаде ГРУ РФ.

Украинские защитники под Лиманом на Донетчине ликвидировали группу спецназовцев из Тольятти.

Об этом сообщили расследователи проекта InformNapalm.

Шестерых ликвидированных на днях представителей элитного спецподразделения оккупантов удалось идентифицировать благодаря записи группы «Типовой Тольятти» в соцсети ВКонтакте.

В частности, на тот свет отправились:

Юрий Филатов (старший сержант);

Андрей Шорин (старший сержант);

Вячеслав Зинцов (старший лейтенант);

Виктор Воробей (младший сержант);

Евгений Шигирданов;

Алексей Чиндин.

3-я отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворовая бригада специального назначения (3 ОБрСпП) – соединение войск специального назначения Вооруженных сил российской федерации численностью в бригаду, дислоцирующуюся в Тольятти и подчиняющуюся непосредственно Главному разведывательному управлению ГШ РФ.

Военнослужащие этой бригады участвовали в захвате и аннексии Крыма, после чего воевали на стороне сепаратистов Донбасса.

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