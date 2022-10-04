Алла Пугачева оставила «послание» после отъезда из РФ 6 4.10.2022, 13:26

4,884

Примадонна обратилась к приспешникам кремлевского режима.

Певица Алла Пугачева после отъезда из России обратилась к своим хейтерам и назвала их «рабами».

Соответствующее «послание» Примадонна российской эстрады оставила на своей странице в Instagram.

«Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», - написала Алла Борисовна.

29 сентября 2022 года российская певица Алла Пугачева во второй раз уехала из страны-агрессора. Ее вместе с детьми заметили на территории московского аэропорта Внуково. По предварительным данным, артистка вновь уехала в Израиль и получила там паспорт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».