Алла Пугачева оставила «послание» после отъезда из РФ

Алла Пугачева оставила «послание» после отъезда из РФ6
- 4.10.2022, 13:26
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Примадонна обратилась к приспешникам кремлевского режима.
Певица Алла Пугачева после отъезда из России обратилась к своим хейтерам и назвала их «рабами».
Соответствующее «послание» Примадонна российской эстрады оставила на своей странице в Instagram.
«Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», - написала Алла Борисовна.
29 сентября 2022 года российская певица Алла Пугачева во второй раз уехала из страны-агрессора. Ее вместе с детьми заметили на территории московского аэропорта Внуково. По предварительным данным, артистка вновь уехала в Израиль и получила там паспорт.