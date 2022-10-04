Доллар подорожал на торгах в Минске 4.10.2022, 13:40

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Российский рубль подешевел.

Евро и российский рубль подешевели, доллар и юань подорожали на торгах 4 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро подешевел на Br0,0084 до Br2,3759 за 1 евро.

Доллар подорожал на Br0,0359 - его курс составил Br2,486 за $1.

Курс юаня стал дороже на Br0,0316 - Br3,4677 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0229 и составил Br4,2415 за 100 российских рублей.

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