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Доллар подорожал на торгах в Минске

  • 4.10.2022, 13:40
  • 1,010
Доллар подорожал на торгах в Минске

Российский рубль подешевел.

Евро и российский рубль подешевели, доллар и юань подорожали на торгах 4 октября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро подешевел на Br0,0084 до Br2,3759 за 1 евро.

Доллар подорожал на Br0,0359 - его курс составил Br2,486 за $1.

Курс юаня стал дороже на Br0,0316 - Br3,4677 за 10 юаней.

Курс российского рубля снизился на Br0,0229 и составил Br4,2415 за 100 российских рублей.

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