Завтра в Беларуси будет до +16°С 4.10.2022, 14:22

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Ожидаются дожди.

5 октября погодные условия в Беларуси ночью будет определять тыловая часть циклона с центром над Ленинградской областью России, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления и малоактивного атмосферного фронта, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине кратковременные дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем от +9°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу. Атмосферное давление в течение суток будет интенсивно расти.

6 октября погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4.. +10°С, максимальная днем +14.. +20°С.

7 октября в республике сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и теплой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +12.. +19°С.

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