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На границе Беларуси с Польшей задержали россиян с крупной партией гашиша

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  • 4.10.2022, 14:33
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На границе Беларуси с Польшей задержали россиян с крупной партией гашиша

Его перевозили в коробках среди продуктов.

Белорусские пограничники перехватили крупную партию гашиша. Ее пытались провезти через границу со стороны Польши двое граждан России.

Как сообщил ГПК, мужчина 1997 и 1989 года рождения были задержаны в понедельник в пункте пропуска «Брест».

«При осмотре легкового автомобиля пограничный наряд с помощью служебной собаки обнаружил полиэтиленовые свертки с веществом темно-зеленого цвета. Их перевозили в коробках среди продуктов. Экспертиза показала, что изъятое вещество массой более 80 кг является гашишем», — проинформировали в ГПК.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение через государственную границу наркотических средств.

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