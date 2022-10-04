На границе Беларуси с Польшей задержали россиян с крупной партией гашиша

На границе Беларуси с Польшей задержали россиян с крупной партией гашиша2
- 4.10.2022, 14:33
- 3,248
Его перевозили в коробках среди продуктов.
Белорусские пограничники перехватили крупную партию гашиша. Ее пытались провезти через границу со стороны Польши двое граждан России.
Как сообщил ГПК, мужчина 1997 и 1989 года рождения были задержаны в понедельник в пункте пропуска «Брест».
«При осмотре легкового автомобиля пограничный наряд с помощью служебной собаки обнаружил полиэтиленовые свертки с веществом темно-зеленого цвета. Их перевозили в коробках среди продуктов. Экспертиза показала, что изъятое вещество массой более 80 кг является гашишем», — проинформировали в ГПК.
Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение через государственную границу наркотических средств.