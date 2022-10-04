На Сахалине одного российского мобилизованного меняют на 5 кг рыбы 10 4.10.2022, 14:52

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Власти Сахалина обещают семьям российских мобилизованных по 5 кг рыбы за каждого, кто пойдет убивать украинцев.

Об этом заявил руководитель местного исполкома «Единой России» Михаил Шувалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

«Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено около 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, около 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут примерно 5-6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба», – пообещал он.

Чиновник добавил, что это не единственная мера, которую власти планируют для поддержки семей мобилизованных.

Напомним, в Туве власти за каждого мобилизованного выдают семьям по живому барану.

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