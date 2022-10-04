В Солигорске грузовик с цистерной провалился под землю прямо на проезжей части 4.10.2022, 15:00

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Асфальт просел из-за сильных ливней.

В Солигорске 4 октября грузовой автомобиль с цистерной провалился под землю. Из-за сильных ливней произошло обрушение канализационного коллектора. Об этом сообщает Солигорский телевизионный канал.

«На данном участке после больших ливневых дождей произошло обрушение канализационного коллектора диаметром 700 мм. Это повлекло за собой проседание асфальта», ― заявил главный инженер предприятия «Солигорскводоканал» Василий Лавренков.

Он также отметил, из-за сильных ливней, по всей видимости, обрушился свод трубы. Ремонтные работы по устранению провала и замены участка коллектора займут порядка 3−4 недель.

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