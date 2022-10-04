Как выглядит после российского плена защитник «Азовстали», чьи фото стали легендой 1 4.10.2022, 15:10

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Истощенный и несокрушимый.

Известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали снимки легенды Азовстали — бойца «Азова», фотографа Дмитрия Козацкого, известного под ником Орест. Его фото облетели мир.

Либеровы опубликовали фото Дмитрия Козацкого в инстаграме.

«В первый день дома я пошел в барбершоп, подстригся и побрился. Я никогда не хотел выглядеть жертвой». Эти слова говорят об Оресте очень много. Его снимки стали символом несокрушимости украинской нации, и если вы спросите нас сегодня, кто сделал главное фото этой войны, нашим ответом будет — он, Орест», — написали Либеровы.

Дмитрий Козацкий стал одним из 215 украинских военнопленных, которых вернули из российского плена. Из них — 108 — защитники «Азовстали». Их обменяли на кума Путина, украинского олигарха Медведчука.

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