Екатерину Андрееву этапировали в Гомель 4.10.2022, 15:20

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Екатерина Андреева

Политзаключенная журналистка находится в ИК №4.

Политзаключенную журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву (Бахвалова) этапировали из СИЗО №3 в исправительную колонию на улице Антошкина в Гомеле. Об этом сообщил ее муж Игорь Ильяш.

В этой колонии Екатерина уже находилась с мая 2021 года по февраль 2022-го, когда КГБ возбудил против нее новое уголовное дело.

Теперь письма, открытки и телеграммы можно отправлять по адресу: Исправительная колония №4, 246035, г. Гомель, ул. Антошкина 3. Екатерина Андреевна Бахвалова.

«Как будет сейчас доходить корреспонденция – вопрос открытый. Пока Катя находилась в СИЗО, к ней пропускали письма исключительно от родственников. Но и в таких условиях получалось иногда передавать ей слова поддержки и солидарности от друзей, коллег и просто неравнодушных людей», – пишет Игорь Ильяш.

Он также отметил, что Екатерина «просила всем передать, что искренне благодарна каждому, кто не забывает политзаключенных. Благодаря этому, она чувствует, что все точно было не зря».

«Катя сказала, что всех крепко обнимает и присылает лучик улыбки из заключения», – сообщил муж политзаключенной.

Журналистку задержали 15 ноября 2020 года во время стрима с площади Перемен. Вместе с журналисткой Дарьей Чульцовой ее приговорили к двум годам лишения свободы. В этом году Екатерине предъявили новое обвинение – в «измене государству». 13 июля Гомельский областной суд назначил ей 8 лет и 3 месяца колонии общего режима по сфабрикованному обвинению.

Суд проходил в закрытом режиме. На основании каких событий возникло это дело, до сих пор неизвестно. В суде заявили, что Екатерину признали винной «в выдаче государственных секретов иностранной организации, иностранному государству».

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