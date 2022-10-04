В Украине ликвидировали двух майоров армии РФ 2 4.10.2022, 15:29

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Один из них служил в СОБРе.

На войне России против Украины ликвидировали майора СОБР Александра Иванова и майора армии РФ Ивана Брайляна.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram .

«Майор СОБРа Александр Иванов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении», - говорится в сообщении. Так же Штефан высказался и об Иване Брайляне.

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