В Украине ликвидировали двух майоров армии РФ

В Украине ликвидировали двух майоров армии РФ2
- 4.10.2022, 15:29
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Один из них служил в СОБРе.
На войне России против Украины ликвидировали майора СОБР Александра Иванова и майора армии РФ Ивана Брайляна.
Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram .
«Майор СОБРа Александр Иванов успешно провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении», - говорится в сообщении. Так же Штефан высказался и об Иване Брайляне.