Борисов уходит под воду 4.10.2022, 15:58

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В городе появились незапланированные озера.

3 октября ливневая канализация Борисова вновь не справилась с нагрузкой и в городе появились незапланированные озера. Очевидцы опубликовали фото и видео в Сети, пишет ex-press.by.

Один из самых подтопляемых районов города — Мидас, улица Трусова.

Затопило и другие улицы — 50 лет БССР, Ватутина. «Сегодня на свежесделанном перекрестке Орджоникидзе — Гагарина просто море было. И кажется, я знаю, что закроют следующим на переделку», — пишет борисовчанин.

Напомним, еще прошлой осенью ведущий инженер по техническому надзору Управления капитального строительства Борисовского района Евгений Жеметро объяснил, что недавно отремонтированные улицы Ватутина и Горького в Борисове перестанет затапливать во время дождей, когда завершится реконструкция ул. Гагарина на участке от Орджоникидзе до Толстикова.

По его словам, возле нового автомобильного моста через Березину построены очистные сооружения — для отвода вод с улиц города. Новый ливневой коллектор прокладывают с уклоном. Он собирает воду с ул. Гагарина, 50 лет БССР, Ватутина, части ул. Горького, Орджоникидзе, Р. Люксембург и Толстикова.

В прошлом году были построены части коллектора от перекрестка ул. Гагарина с ул. 50 лет БССР до пересечения ул. Гагарина с ул. Орджоникидзе, а также от пересечения главной магистрали с ул. Толстикова до моста. Однако на участке от Орджоникидзе до Толстикова коллектор еще был не готов. Поэтому во время дождей вода попадает в трубы коллектора и поднимается наверх, поскольку стекать ей некуда.

Вопрос, когда завершат реконструкцию Гагарина, по-прежнему остается открытым.

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