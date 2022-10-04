Россияне отступают, бросая технику: стали известны подробности боев возле Лимана 4 4.10.2022, 16:36

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Оккупанты отошли в направлении Кременной.

Село Заречное возле Лимана Донецкой области освободил с боями батальон «Донбасс». Оккупанты отошли в направлении Кременной, бросив технику и боеприпасы.

Подробности освобождения Заречного рассказал капитан Нацгвардии Украины Юрий Усатый.

- За село Заречное были жестокие бои, потому что противник хорошо окопался здесь и держал оборону. Мы его освобождали два дня полностью с боями. Наш батальон специального назначения «Донбасс» выполнил эту задачу и закрыли «котел» вокруг Лимана, — сообщил нацгвардеец.

На вопрос, действительно ли военные РФ пытались избегать активных прямых боев с ВСУ, он ответил:

- Да, но в первый день они очень жестко оборонялись. Ночью они частично отступили, частично еще остались на краю деревни, но потом отошли. Они не совсем пылают таким желанием встретиться лицом к лицу с нашими воинами.

Усатый отметил, что оккупанты «отступают, бросая очень много техники, боеприпасов, амуниции и всего прочего».

- Ничего с собой не забирают. Отступили они в сторону Кременной, затем был обстрел и до сегодняшнего дня село Заречное тоже обстреливается со стороны Кременной, — сказал он.

По словам капитана Нацгвардии, когда оккупанты выходили из села, «жертв было не скажу, что очень много, но были». В батальоне «Донбасс», к сожалению, тоже были потери – погиб командир взвода капитан Дмитрий Ткачук и солдат Андрей Гринюк.

На вопрос, что говорят об оккупации жители освобожденного села, Усатый ответил:

- Что поразило в Заречном, общаясь с местными, что не было такого зверства. Мы прошли всю Харьковскую операцию, освобождали Волохов Яр, Балаклею, где россияне вели себя очень жестоко по отношению к населению. Но здесь в Заречном общался с людьми — здесь и буряты были, и не буряты, не было зверства такого.

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